A tarifa de ônibus de Vila Velha vai aumentar. Em reunião do Conselho Municipal de Transporte, na tarde desta quinta-feira (9), ficou decidido que o valor da passagem vai passar de R$ 2,80 para R$ 3,20. De acordo com a prefeitura, a estimativa é que o prefeito assine o decreto com o novo valor nesta sexta-feira (10) e que o reajuste passe a vigorar a partir da próxima segunda-feira (13).

A Sanremo, empresa que opera o serviço de transporte público de Vila Velha, propôs um valor de R$ 4,38. A prefeitura, por sua vez, indicou, por meio de estudos técnicos, que o preço ideal para cobrir todos os custos de operação seria de R$ 3,90, valor 0,70 mais caro que o que foi aprovado nesta terça. Com isso, a passagem em Vila Velha passar a ter o mesmo preço do sistema Transcol, que também é de R$ 3,20.

Your browser does not support the audio element. Tarifa de ônibus aumenta e novo valor deve ser cobrado a partir de 2ª feira em Vila Velha

A diretora da Sanremo, Nubia Lorenzutti, afirmou que a empresa ainda vai avaliar quais serão os efeitos da nova tarifa sobre as receitas da companhia e que não há nenhuma decisão sobre demissões ou redução de frota.

“Vamos ver como vai se comportar a demanda diante da nova tarifa. Nós temos promessas da prefeitura de acabar com o transporte clandestino no município e é no que estamos acreditando para recuperar receita”, disse à Rádio CBN.

O prefeito de Vila Velha, como presidente do Conselho Municipal de Transporte, não precisa ser notificado sobre a decisão do aumento da tarifa. Após a assinatura do decreto, que deve ser feita nesta sexta, segundo a assessoria da prefeitura, o novo valor de passagem entra em vigor em até 48 horas.