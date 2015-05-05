Os condôminos de um prédio comercial de Vila Velha reclamam que tem pagado até 300% a mais do que consomem na conta de água. De acordo com o síndico do Edifício Dom Bosco, que fica no Centro do município, José Eduardo Kossatz, o consumo apontado pelo hidrômetro é sempre inferior ao cobrado. A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) alega que cobra, legalmente, uma tarifa consumação mínima.
Tarifa de consumação mínima de água gera distorção na conta de prédio em Vila Velha
Como o prédio tem 44 salas, cada unidade recebe a cobrança de um consumo mínimo de 10 metros cúbicos, que equivale a 10 mil litros de água. Como 15 salas estão desocupadas, o consumo reduziu bastante desde o ano passado. Mesmo assim, o valor da conta não foi reduzido, já que as unidades vazias são tarifadas.
O síndico reclama que a cobrança de um valor mínimo desestimula os condôminos a economizarem água. Em meio à crise de abastecimento vivida no país em 2015, a direção do prédio adotou medidas como reuso de água de ar condicionado e incentivou os ocupantes a economizarem. No entanto, a economia não tem sido percebida nas contas.
“A diferença é brutal no consumo de água que a gente tem e no que é cobrado. A Cesan cobra em torno de 440m³, sendo que a gente usa em média 120m³, de acordo com a medição do hidrômetro. Em valores financeiros dá três vezes mais do que eu deveria pagar. Eu posso jogar meia piscina olímpica na rua, gastar essa água e vou pagar a mesma coisa que não usar”, reclamou.
Segundo levantamento feito pela administração do prédio, as contas vêm, em média, R$ 1.700 mais caras a cada mês. Por ano, o gasto adicional é de aproximadamente R$ 20 mil.
A gerente de Relação com o Cliente da Cesan, Maria José Fernandes, explica que uma lei federal regulamenta a cobrança de um consumo mínimo e, portanto, não há irregularidade na prática.
“A cobrança do consumo mínimo é prevista na lei federal 11.445. Essa cobrança existe para garantir a disponibilidade do serviço. É preciso manter toda uma rede de captação e distribuição de água. Independente de ter o consumo ou não, é preciso ter essa estrutura à disposição do cliente, quando ele usar, a estrutura estará lá”, contou.Não só para prédios comerciais, mas também residenciais passam por essa cobrança. No entanto, a gerente ressalta que reclamações e modificações devem ser estudadas e analisadas pela Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária (Arsi). O síndico do Edifício Dom Bosco enviou carta de reclamação à Arsi que, por sua vez, irá analisar o caso.