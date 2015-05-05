Os condôminos de um prédio comercial de Vila Velha reclamam que tem pagado até 300% a mais do que consomem na conta de água. De acordo com o síndico do Edifício Dom Bosco, que fica no Centro do município, José Eduardo Kossatz, o consumo apontado pelo hidrômetro é sempre inferior ao cobrado. A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) alega que cobra, legalmente, uma tarifa consumação mínima.

Your browser does not support the audio element. Tarifa de consumação mínima de água gera distorção na conta de prédio em Vila Velha

Como o prédio tem 44 salas, cada unidade recebe a cobrança de um consumo mínimo de 10 metros cúbicos, que equivale a 10 mil litros de água. Como 15 salas estão desocupadas, o consumo reduziu bastante desde o ano passado. Mesmo assim, o valor da conta não foi reduzido, já que as unidades vazias são tarifadas.

O síndico reclama que a cobrança de um valor mínimo desestimula os condôminos a economizarem água. Em meio à crise de abastecimento vivida no país em 2015, a direção do prédio adotou medidas como reuso de água de ar condicionado e incentivou os ocupantes a economizarem. No entanto, a economia não tem sido percebida nas contas.

“A diferença é brutal no consumo de água que a gente tem e no que é cobrado. A Cesan cobra em torno de 440m³, sendo que a gente usa em média 120m³, de acordo com a medição do hidrômetro. Em valores financeiros dá três vezes mais do que eu deveria pagar. Eu posso jogar meia piscina olímpica na rua, gastar essa água e vou pagar a mesma coisa que não usar”, reclamou.

Segundo levantamento feito pela administração do prédio, as contas vêm, em média, R$ 1.700 mais caras a cada mês. Por ano, o gasto adicional é de aproximadamente R$ 20 mil.

A gerente de Relação com o Cliente da Cesan, Maria José Fernandes, explica que uma lei federal regulamenta a cobrança de um consumo mínimo e, portanto, não há irregularidade na prática.