Tapete de Corpus Christi confeccionado com 50 toneladas de areia, isopor e pedras de mármore

Rádio CBN Vitória (93,5 FM)

A fé, a devoção e a dedicação transformaram mais de 50 toneladas de areia, isopor e pó e pedra de mármore em uma verdadeira obra de arte. Pelo segundo ano consecutivo, fiéis da Igreja São Francisco de Assis, em Itapoã, Vila Velha, confeccionaram o tapete de Corpus Christi. Mais de 1.100 voluntários passaram a noite montando os 700 metros de tapete para que tudo ficasse perfeito nesta quinta-feira (4).Este ano o tapete de Itapõa está nos moldes dos tradicionais tapetes de Castelo. Moradora de Vila Velha há 25 anos, a coordenadora poroquial da festa de Corpus Christi da comunidade, Márcia Bravim Nunes, conta que nasceu e viveu em Castelo e sempre ajudou na confecção dos tapetes. Já na Grande Vitória, ela diz sentiu falta dessa tradição e resolveu organizar o evento na Paróquia São Francisco de Assis.

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Márcia acumulou mais de 30 horas de trabalho ininterruptos, porém, ela conta que o esforço valeu a pena. “Vale a pena porque estamos fazendo algo para Deus. Também acaba sendo um trabalho artístico, as pessoas olham elogiam, nos parabenizam pela iniciativa e isso é muito gratificante. Não pelo ser humano, mas pela igreja”, disse à Rádio CBN Vitória

A dona de casa Rúbia Corassa ficou encantada com o trabalho final dos voluntários. Ela conta que nunca tinha visto um trabalho tão bonito. “É a coisa mais linda que já vi. As pessoas daqui são muito católicas e têm muita fé em Deus”, avaliou.

Trabalho de um semestre

O trabalho dos voluntários começou no início do ano, preparando e colorindo os materiais. O funcionário Público Neco Silva é um dos voluntários. Ele ajuda na organização e interdição das vias. Neco diz que o esforço é enorme. “Começamos a preparar tudo em janeiro. O trabalho é árduo, as pessoas veem tudo bonito, mas é lá atrás que a preparação começou”, afirmou.