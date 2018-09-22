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Talk Show CBN discute ética e cidadania com Milton Jung

Com o lema "precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos", o jornalista Milton Jung veio a Vitória para debater o tema

Publicado em 22 de Setembro de 2018 às 09:48

Publicado em 

22 set 2018 às 09:48
Um dos jornalistas mais conceituados da atualidade, Mílton Jung, âncora da Rádio CBN, está em Vitória neste sábado (22) para debater a criação dos filhos, tendo a ética e a cidadania como fios condutores. O tema é destaque no seu mais novo livro: “É Proibido Calar! Precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos”. O Talk Show, promovido pela Rádio CBN Vitória teve suas inscrições esgotadas em dois dias. O evento conta com a participação dos âncoras da CBN Vitória, Fernanda Queiroz e Fábio Botacin. 
Assista ao vivo o Talk Show CBN: 

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