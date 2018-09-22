Talk Show CBN discute ética e cidadania com Milton Jung

Um dos jornalistas mais conceituados da atualidade, Mílton Jung, âncora da Rádio CBN, está em Vitória neste sábado (22) para debater a criação dos filhos, tendo a ética e a cidadania como fios condutores. O tema é destaque no seu mais novo livro: “É Proibido Calar! Precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos”. O Talk Show, promovido pela Rádio CBN Vitória teve suas inscrições esgotadas em dois dias. O evento conta com a participação dos âncoras da CBN Vitória, Fernanda Queiroz e Fábio Botacin.