Nova área de aeroporto inicia suas atividades Crédito: Ricardo Medeiros

Além do aumento na capacidade de passageiros, a ampliação do Aeroporto de Vitória também pode deixar produtos importados, como tablets e celulares, mais baratos para o consumidor. Essa é a avaliação do Sindicato de Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex).

Your browser does not support the audio element. Tablets e celulares podem ficar mais baratos com novo aeroporto

Com a nova estrutura, os setores mais favorecidos com a ampliação serão os de produtos com maior valor agregado, como os equipamentos eletrônicos e a indústria de cosméticos e beleza.

O presidente do sindicato, Marcílio Machado, disse que os produtos podem ficar mais em conta, mas que isso vai depender da carga que volta com os aviões e da criação de novas linhas.

"Só tem negócio se a gente conseguir benefício para o mercado consumidor. Importante quando a gente vier efetuar esse trabalho, que a gente se conscientize de que não adianta ter uma carga de importação. Tem que ter uma carga de volta também para baratear os fretes e a gente poder oferecer um serviço mais barato para o consumidor", explicou.

Machado ainda criticou a demora na entrega das obras do novo aeroporto. O atraso foi de mais de 10 anos. Para ele, o Brasil precisa de mais gestores qualificados.

"Não dá para os próximos governantes escolherem para ocupar cargos em empresas públicas políticos que perderam as eleições", pontuou.