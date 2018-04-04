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Tablets e celulares podem ficar mais baratos com novo aeroporto

Com a nova estrutura, os setores mais favorecidos com a ampliação serão os de produtos com maior valor agregado

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 16:07

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

04 abr 2018 às 16:07
Nova área de aeroporto inicia suas atividades Crédito: Ricardo Medeiros
Além do aumento na capacidade de passageiros, a ampliação do Aeroporto de Vitória também pode deixar produtos importados, como tablets e celulares, mais baratos para o consumidor. Essa é a avaliação do Sindicato de Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex).
Tablets e celulares podem ficar mais baratos com novo aeroporto
Com a nova estrutura, os setores mais favorecidos com a ampliação serão os de produtos com maior valor agregado, como os equipamentos eletrônicos e a indústria de cosméticos e beleza.
O presidente do sindicato, Marcílio Machado, disse que os produtos podem ficar mais em conta, mas que isso vai depender da carga que volta com os aviões e da criação de novas linhas.
"Só tem negócio se a gente conseguir benefício para o mercado consumidor. Importante quando a gente vier efetuar esse trabalho, que a gente se conscientize de que não adianta ter uma carga de importação. Tem que ter uma carga de volta também para baratear os fretes e a gente poder oferecer um serviço mais barato para o consumidor", explicou.
Machado ainda criticou a demora na entrega das obras do novo aeroporto. O atraso foi de mais de 10 anos. Para ele, o Brasil precisa de mais gestores qualificados.
"Não dá para os próximos governantes escolherem para ocupar cargos em empresas públicas políticos que perderam as eleições", pontuou.
O aeroporto foi inaugurado na última semana. A capacidade para passageiros foi ampliada para 8,4 milhões de pessoas por ano. Antes, a capacidade operacional era de 3,5 milhões de viajantes por ano.

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