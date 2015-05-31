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DIA MUNDIAL CONTRA O FUMO

Tabagismo: em Vitória, 9% da população se diz fumante

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que dos fumantes, apenas 3% conseguem parar de fumar sozinho. O restante precisa de ajuda

Publicado em 31 de Maio de 2015 às 17:40

Publicado em 

31 mai 2015 às 17:40
A falta de fôlego para exercício físico fez com que o técnico em telecomunicações Averaldo Carminatti, 60 anos, largasse o cigarro, vício que levou por uma década. Ele tinha 18 anos quando descobri o tabaco. Como ele, diversos brasileiros também têm optado pela qualidade de vida e lutado contra a dependência da nicotina. Dados do Ministério da Saúde mostram que nos últimos nove anos houve uma redução de 30,7% no percentual de fumantes no país. Em Vitória, 9% da população se diz fumante.Averaldo conta que o processo não foi tão simples, as recaídas vieram, mas a saúde era mais importante que a vontade de fumar. "Houve uma recaída de fumar uns dois cigarros em uma festa, tomando uma cervejinha, depois passou só para um. Foi gradativo", relatou.Com problemas pulmonares, o segurança Thiago Haddad Santos, 30 anos, resolveu há seis meses parar de fumar. A respiração pesada e a saúde foram os fatores primordiais na luta contra a dependência. Durante mais de uma década, eram pelo menos dois maços de cigarro por dia. E, embora diga que seja fácil largar o cigarro, confessa que ainda dá um trago ou outro quando sai com os amigos. "Decidi largar porque não vale a pena. Eu parei do nada e falei: 'não vou fumar mais e acabou'. Consigo respirar bem, acordo bem melhor. Parei de um dia para o outro. Mas levava um cigarro no bolso, às vezes", disse.O aposentado Sebastião Luiz, 57 anos, foi fumante durante 10 anos. Já faz 25 anos que largou o tabaco. E, por incrível que pareça, o odor forte da nicotina foi um dos fatores que o fez lutar contra o vício. "Trabalhava em uma locomotiva e um dia, a noite, estava todo fedendo a cigarro, roupas, cabelo até a meia. Aí eu tomei pavor do cigarro. Eu fumei sempre ignorando a qualidade de vida. Quando eu descobri que fumar prejudicava minha qualidade de vida eu parei de fumar. E vi que realmente vale a pena em tudo, em todos os sentidos: a vida social, dormir melhor, se alimentar melhor, a volta da prática da atividade física", afirmou.Confrontada pela médica, a escrivã auxiliar Amélia Gabriel da Mota, 73 anos, teve que decidir: ou o cigarro ou a saúde. Não haveria espaço desde então para o tabaco, caso ela resolvesse fazer uma reposição hormonal. "Eu preferi, claro, parar de fumar e tomar o hormônio e graças a Deus me libertei. Melhorou foi a minha saúde. Eu não ficava sem ele. De repente disse 'é hoje ou nunca'. Renunciei e renuncio até hoje. Basta querer", enfatizou.O índice de recaídas em pessoas que tentam parar de fumar é grande, chegando a 60%, como informa a Hararrija Diório Duque, coordenadora do Programa de Tabagismo da Secretaria Estadual de Saúde. "O tabagismo é considerado uma doença. Uma das suas substâncias é a nicotina que causa dependência. Por isso é muito difícil a pessoa parar de fumar.
Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que dos fumantes, apenas 3% conseguem parar de fumar sozinhos. O restante precisa de ajuda. É para atender esses 97% que o Estado oferece, por meio dos municípios, o tratamento gratuito com a terapia em grupo ou com medicamentos nos casos em que o médico identifica necessidade", explica.Para quem ainda enfrenta dificuldades para parar de fumar, existem dicas simples a serem seguidas e que trazem bons resultados, como ressalta Hararrija. Beber muita água, mastigar bala ou chiclete, chupar gelo, comer bastante fruta; caminhar ou fazer algum esporte que goste e traga prazer; evitar café e bebidas alcoólicas; escovar o dente logo após as refeições. São dicas que valem para momentos de estresse e ansiedade.No Brasil, 200 mil pessoas morrem por ano por causa do tabagismo. O ato de fumar também pode desenvolver Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares; além de problemas como infertilidade, impotência, aborto e infecções respiratórias.

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