Suspensas novas demarcações de terreno de marinha no Espírito Santo

As novas demarcações de áreas de marinha no Estado estão suspensas por um ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (30) pelo ministro do Planejamento, Dyogo de Oliveira, após reunião com os parlamentares da bancada capixaba. Ouça os detalhes com Rondineli Tomazeli:
Direto de Brasilia - Rondinelli Tomazelli - 30-11-16.mp3
Ao todo 15 cidades do Estado são alvo de novas demarcações de áreas de marinha. O processo tinha recomeçado com Vila Velha, onde a União convocou duas audiências públicas para iniciar o processo.