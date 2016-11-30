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DECISÃO

Suspensas novas demarcações de terreno de marinha no Espírito Santo

Ao todo 15 cidades do Estado são alvo de novas demarcações de áreas de marinha

Publicado em 30 de Novembro de 2016 às 18:36

Publicado em 

30 nov 2016 às 18:36
As novas demarcações de áreas de marinha no Estado estão suspensas por um ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (30) pelo ministro do Planejamento, Dyogo de Oliveira, após reunião com os parlamentares da bancada capixaba. Ouça os detalhes com Rondineli Tomazeli:
Direto de Brasilia - Rondinelli Tomazelli - 30-11-16.mp3
Ao todo 15 cidades do Estado são alvo de novas demarcações de áreas de marinha. O processo tinha recomeçado com Vila Velha, onde a União convocou duas audiências públicas para iniciar o processo.

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