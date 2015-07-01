Suspeitos de sonegar R$ 65 milhões, médicos e empresas são investigados

A Receita Federal estima que R$ 65 milhões de reais tenham sido sonegados em tributos e contribuições previdenciárias por empresas de terceirização de serviços médicos que atuam no Espírito Santo. Nesta terça-feira (30), a Delegacia da Receita Federal de Vitória iniciou a Operação Esculápios de Ouro para coletar provas em nove hospitais particulares, sendo seis da Grande Vitória e três do interior do Estado, e iniciar um trabalho de investigação em dez empresas. O órgão suspeita que 253 médicos estariam envolvidos em um esquema de sonegação.O valor estimado pela Receita foi verificado com maior ênfase entre os anos de 2013 e 2014, durante aproximadamente um ano de apurações envolvendo 30 auditores fiscais. Eles chegaram à essa fraude por meio de denúncias e ao verificar que a arrecadação de impostos e contribuições federais nessa área se mostrava incompatível com a expressão financeira dos negócios realizados. Essas empresas possuem contratos firmados com grandes hospitais privados para oferecer serviço médico de atendimento em unidades de emergência, de tratamento intensivo e de outras especialidades, como anestesia e cardiologia, normalmente em regime de plantão.

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Contudo, os médicos das empresas não são vinculados como funcionários ou profissionais autônomos, e sim como sócios. Dessa forma, as empresas não contribuíam com a previdência e não faziam o recolhimento do imposto de renda desses médicos. Os profissionais, por sua vez, recebem o pagamento descrito como “lucro da empresa”, que é considerado isento para a declaração do Imposto de Renda.

Legislação

O delegado da Receita Federal Luiz Antonio Bosser explica que a ilegalidade não está na terceirização dos serviços médicos pelos hospitais, e nem pelo fato de os médicos serem sócios da empresa. O problema, segundo ele, é que não estão sendo obedecidas as regras do lucro presumido que consta na legislação do Imposto de Renda.

“Estamos investigando isso há algum tempo, e constatamos haver uma distribuição de lucros indevida, ou disfarçada de lucros, que na realidade consiste em pagamentos, honorários ou salários aos médicos por essas empresas que prestam serviços e remuneram seus médicos dessa forma. A legislação do Imposto de Renda estabelece critérios para que a distribuição de lucros ocorra. Algumas empresas, neste caso, optam pela distribuição de lucros ao arrepio da legislação tributária e de uma previsão tributária pertinente consoante à legislação”, disse.

Outro fato descoberto pelas investigações é que essas empresas terceirizadas dominam a oferta dos serviços médicos em suas áreas, e detém o controle da opção de trabalho para os profissionais.

Aprofundamento das investigações

Bosser salientou que ainda é preciso aprofundar as investigações para demonstrar esse montante de R$ 65 milhões sonegados, valor que seria a soma dos tributos e contribuições sonegadas, com multa e juros.

O delegado afirmou que assim que a Receita Federal comprovar a sonegação, irá tributá-la. Se for comprovada a intenção de fraude, será feita uma representação fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal (MPF). A Receita Federal não divulgou os nomes das empresas e hospitais envolvidos.

A Receita Federal não divulgou os nomes das empresas e hospitais envolvidos.

Médicos

O presidente da Federação Nacional dos Médicos e do Sindicato Nacional dos Médicos no Espírito Santo, Otto Baptista, enfatizou que as entidades são completamente contra esse modelo de contrato de terceirização de serviços médicos, e defendem que ele deveria ser impedido, pois contribui com a ilegalidade, irregularidades e a contratação irregular da mão de obra dos profissionais. Para Baptista, contratação de médicos deve ocorrer sempre de forma transparente, seja pela CLT ou por concurso público. Além disso, ele afirma que essas empresas aliciam os médicos para trabalhar com elas, e os coloca como proposta para os hospitais, os usando como mercadoria. Os hospitais muitas vezes ficam reféns desse tipo de proposta, devido à necessidade.

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