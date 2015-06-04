Suspeitos de assalto com universitário baleado no ônibus ainda não foram identificados

A polícia ainda não conseguiu identificar os dois suspeitos do assalto em que o estudante Raphael Casagrande de Oliveira, de 20 anos, foi baleado dentro um ônibus do Transcol, em Cariacica. O crime foi na noite da última segunda-feira (1º).

O delegado responsável pelo caso, Tarcísio Otoni, da Delegacia Patrimonial, recebeu imagens de videomonitoramento de uma residência da Avenida Espírito Santo, no bairro Bela Aurora, que mostram os dois bandidos descendo do ônibus e fugindo. Com essas imagens é possível reconhecer os criminosos. Um deles usava um casaco moletom vermelho. O outro trajava um casaco azul.

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Circuito interno do ônibus

Além disso, a polícia recebeu as imagens de dentro do ônibus, fornecidas pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus). Havia quatro câmeras no coletivo, mas justamente a que fica na parte de trás do veículo não estava funcionando, e por isso elas não auxiliaram nas investigações, segundo o delegado.

“As imagens são de péssima qualidade, elas conseguem mostrar os suspeitos entrando no ônibus, mas em razão da qualidade não conseguimos identificar os suspeitos, em razão do mau funcionamento e da má posição das câmeras não conseguimos ver a dinâmica do crime e nem verificar o estado da vítima. Isso nos causa indignação, porque as imagens de videomonitoramento no caso de roubo, no interior de coletivo, são imprescindíveis para a elucidação do crime. É triste a gente ver que o transporte público é caro e ainda não contarmos com imagens de qualidade, para poder guarnecer a população que faz uso desse serviço”, disse à Rádio CBN Vitória.

Depoimento

O delegado também já começou a ouvir algumas testemunhas, entre elas o motorista do ônibus. Sem se identificar, ele contou como aconteceu o assalto.

“Eu saio 21h30 do terminal, ao chegar no ponto de Bela Aurora deram sinal e anunciaram o assalto. A vítima falou que não ouviu o rapaz porque estava com fone de ouvido, mas ele reagiu para o bandido ter atirado. Porque o bandido falou 'me larga, me larga', ele não largou, e, depois, eu só escutei o tiro dentro do ônibus. Houve pânico para todo lado, todo mundo correu, e só ficou eu, a vítima e um rapaz que socorreu o jovem baleado”, disse à CBN.

A polícia ainda aguarda as imagens do terminal de Jardim América, onde os assaltantes embarcaram, e conta com a ajuda da população, por meio, do Disque-Denúncia (181) para identificar os suspeitos.

Críticas do delegado

Ao responder as críticas do delegado o GVBus afirmou, por meio de nota, que investiu R$ 5 milhões em um sistema de videomonitoramento que atende todos os seus 1.600 mil ônibus no Sistema Transcol com cinco mil câmeras.