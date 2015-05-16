Foi preso na tarde desta sexta-feira (15) o jovem Rayner Costa Emerenciano Coutinho, 20 anos, acusado de ter participado de um assalto a uma loja no bairro Nova América, em Vila Velha, no dia 12 de dezembro do ano passado. Ele e outros dois comparsas renderam os clientes da loja com um simulacro de arma de fogo. Ao perceber que um dos reféns estava armado, eles pegaram a pistola da vítima e um deles atirou na pessoa rendida. O cliente ficou ferido, mas sobreviveu.De acordo com o delegado responsável pelo caso, Érico Mangaravite, com o início das investigações a polícia chegou ao nome de dois suspeitos e pediu a prisão preventiva deles. Além de Rayner, ela havia identificado Hernon Gomes Silva Junior, de 19 anos. Esse jovem já havia sido preso cinco dias após o assalto por suspeita de envolvimento com o tráfico. O terceiro comparsa está foragido.

Your browser does not support the audio element. Suspeito é preso e confessa assalto cinco meses após o crime em Vila Velha

Mangaravite falou sobre a motivação do crime, de acordo com o acusado. “Eles afirmam que havia sido feita uma sondagem do local antes, e verificaram que havia uma grande quantidade de mercadorias nessa loja, que teriam um bom valor de revenda posteriormente, e praticariam outros crimes com esse produto. Então o prejuízo foi considerável àquele comerciante”, disse à Rádio CBN Vitória.

Prejuízo acima dos R$ 18 mil

O assalto causou um prejuízo estimado em R$ 18.500 em mercadorias. Foram levadas 60 bermudas, 15 camisas, dez frascos de perfume, dois relógios, três bonés, um óculos e um notebook.

Rayner foi preso em casa, no bairro Bonfim, em Vitória, e não ofereceu resistência. Ele não tinha passagem pela polícia e inclusive já trabalhou de carteira assinada, mas foi aposentado por invalidez após ter amputado uma das pernas por causa de um acidente de moto. O jovem alegou que nunca tinha praticado outros crimes e nesse assalto apenas carregou algumas caixas.

“Foi a primeira vez que eu fiz um delito. Por necessidade minha, estava precisando. Precisava das roupas mesmo, para passar o final do ano. Vou pagar o que eu estou devendo e pretendo sair logo, logo. Me arrependo mais pela minha coroa”, afirmou.