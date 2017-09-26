A polícia prendeu no início da manhã desta segunda-feira (25), o sexto acusado de participação no crime da médica Milena Gottardi, ocorrido no último dia 14. Hermenegildo Palauro Filho, o Judinho era o único dos suspeitos que estava foragido. Ele foi encontrado em uma propriedade rural do distrito de Alto Capim, em Aimorés. O suspeito é apontado pela polícia como um dos intermediários do crime, porém, em depoimento, ele afirmou que não sabia que Milena seria morta.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de intermediar morte de médica nega participação em crime

De acordo com o delegado Janderson Lube, responsável pelo caso, a prisão do suspeito ocorreu por volta das 06h. Cinco policiais civis participaram da operação. Hermenegildo estava em um cômodo anexo à casa principal da propriedade. Ele chegou no município mineiro na última sexta-feira (22). Antes disso, ficou escondido em Conceição do Castelo e Laranja da Terra desde o dia da morte da médica.

O crime, segundo a polícia, foi encomendado pelo ex-marido de Milena, Hilário Frasson e pelo ex-sogro dela, Esperidião Carlos Frasson, 71 anos. A motivação inicial, de acordo com as investigações, seria a divisão de bens que aconteceria com o divórcio. Hermenegildo e Valcir da Silva são apontados pela polícia como os intermediários. Dionathas Alves Vieira seria o atirador e Bruno Broetto foi quem emprestou a moto utilizada no crime. Todos estão presos.

Segundo o delegado, em depoimento, Hermenegildo contou que Valcir o chamou para matar uma pessoa, que na fala dele seria “fazer um serviço”, porém, ele diz que não aceitou. “Ele fala que o Valcir o procurou a cerca de um mês para fazer o ‘serviço’, isso na versão dele. Nesse contato com Valcir, ele disse que não faria”, afirmou.

Porém, no momento do crime, Hermenegildo e Valcir estavam no estacionamento do Hospital Universitário (Hucam), onde Milena foi baleada. Ele também confirmou que Dionathas foi até o carro onde estavam e conversou com os dois. Mesmo assim, Hermenegildo fala que não sabia de nada e que Valcir tinha o chamado para ir até o hospital visitar um paciente. Segundo o delegado, Hermenegildo conta que nunca soube que o serviço seria a morte de Milena. “Ele não relata sobre contratação propriamente dita, só dessa ida junto com Valcir ao hospital e dali sucederam todos os eventos e ele, em tese, não sabia que seria feito o serviço e só soube depois que o crime já tinha ocorrido”, disse.

De acordo com Janderson Lube, antes e depois da morte de Milena, a moto utilizada no crime ficou escondida na casa de Hermenegildo, mas ele afirma que não tinha conhecimento de que a moto era o veículo usado no dia em que a médica foi atingida pelos disparos.

Foi decretada a prisão temporária de Hermenegildo de 30 dias, prorrogáveis para mais 30. Após o depoimento, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.