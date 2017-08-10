O pai de uma criança de 6 anos se surpreendeu ao encontrar a escola onde a filha estuda, no município de Viana, vazia nesta quinta-feira (10). O motivo é que muitos responsáveis pelos alunos estão com medo de que haja casos de meningite no local. A Secretaria Municipal de Saúde de Viana, no entanto, esclareceu que apenas uma criança foi diagnosticada com a doença e que não há risco de contaminação de outros estudantes.

Your browser does not support the audio element. Suspeita de meningite em escola deixa pais e alunos apreensivos

O caso confirmado na escola é de meningite viral, na qual o contágio é mais difícil do que a bacteriana. Com isso, o local não precisa ser bloqueado e as aulas seguem normalmente, já que o risco de contaminação é muito baixo. Profissionais da Secretaria de Saúde do município estiveram, nesta semana, na escola Calypio Siqueira Rocha, no bairro Marcílio de Noronha, para prestar esclarecimentos aos responsáveis pelas crianças.

A prefeitura afirma que não há motivo para alarde, mas muitos alunos não foram à escola nesta quinta por receio dos pais. O professor universitário Emanoel da Paz conta que foi levar a filha à unidade educacional e se deparou com o lugar vazio. Ele ainda tem dúvidas se pode ou não levar a menina para a escola.

“Numa hora dessas, nós precisamos de informações que nos deem o mínimo de segurança possível para não ficarmos nessa situação. Alguns pais, a minoria, levam porque confiam. A maioria não leva porque não confia. Assim, nós ficamos pensando: é perigoso ou não é?”, indagou.

Além do caso confirmado de meningite viral, havia outros dois quadros suspeitos de da doença na escola que já foram descartados, segundo a Secretaria de Saúde de Viana. Com isso, o órgão informa que não risco de transmissão por contato e que, assim, não há necessidade de fazer bloqueio ou de alteração da rotina escolar.

A médica infectologista Rúbia Miossi confirma que a meningite viral é mais difícil de ser transmitida. “A bacteriana é transmitida pela respiração. No caso da meningite viral, no geral, é preciso ter contato íntimo com a pessoa que tem esse vírus para depois desenvolver a doença viral. Dependendo da condição do corpo, se a imunidade da pessoa está boa, ela pode nem desenvolver a meningite. Por isso, que não se isolam as crianças que têm meningite por vírus”, explicou.

Segundo a médica, existem muitos vírus que podem levar à meningite, como os da caxumba, herpes e catapora. No entanto, ela esclarece que não necessariamente a pessoa que contraiu o vírus desenvolverá uma meningite.