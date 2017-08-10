A gasolina está cara no país, com aumentos que não param ocorrer e qualquer litro do combustível economizado é um alívio para o bolso do consumidor. Além disso, os motoristas precisam ficar atentos para não sofrerem fraudes na hora de abastecer. O caso, por exemplo, de um aposentado de 71 anos de idade, que pede para não ser identificado, chamou atenção do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES) e serve de alerta. Recentemente, o total de gasolina no abastecimento do carro do aposentado ficou acima da capacidade do tanque do veículo. O motorista chegou a procurar a Agência Nacional de Petróleo (ANP) para denunciar o problema.

Your browser does not support the audio element. Suspeita de fraude em abastecimento gera denúncia em órgão federal

Procurado pela Rádio CBN, o Ipem-ES resolveu passar orientações aos motoristas, depois de ficar sabendo do caso ocorrido com o aposentado. Fora este caso, o órgão não tem conhecimento ou registro de suspeitas de fraudes no abastecimento de veículos de passeio na Grande Vitória.

O aposentado abasteceu em um posto de Vitória e viu na marcação da bomba a quantidade abastecida de 52,29 litros de combustível. Detalhe: o tanque do carro, um Renault Sandero, ainda tinha oito litros do combustível, sendo que o automóvel tem capacidade para, no máximo, 50 litros. “Só se eu tivesse chegado no posto carregando o carro. Já tinha que ter combustível. Algo estava errado. A capacidade é 50 litros, de acordo com o fabricante. Como caberia 52, fora o da reserva? Já pagamos um preço absurdo e ainda temos que passar por isso”, explica.

O cliente procurou o gerente do posto, mas ele não estava no local e, devido a isso, o aposentado registrou uma reclamação na ANP. Segundo o diretor técnico do Ipem-ES, Marcelo Ladeia, duas situações podem ter levado à situação relatada pelo aposentado. “O erro de medição pode ter sido causado tanto por uma falha mecânica ou uma fraude. Mas vale ressaltar que o Ipem-ES ainda não encontrou fraudes como aconteceram em São Paulo, Santa Catarina e Paraná”, afirma.

ORIENTAÇÕES

Mesmo não sendo registradas fraudes em mais de 7 mil bicos de bombas de gasolina existentes no Estado, o Ipem-ES dá dicas para que o consumidor acabe não sendo enganado. Ao abastecer é necessário ficar de olho se o indicador da bomba está zerado e se há um lacre do Inmetro no equipamento.

Após o abastecimento é possível multiplicar a quantidade abastecida pelo valor cobrado no litro da gasolina. Por meio deste cálculo é possível saber se o volume abastecido confere com a cobrança. O valor do preço anunciado e o da bomba também deve ser conferido. Caso o cliente ainda esteja desconfiado ele pode pedir uma medida de volume, com um recipiente, que também deve ter o selo do Inmetro.