Exame de mamografia Crédito: Reprodução/ Pixabay

O outubro é rosa, de conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, mas muita mulher no Espírito Santo ainda enfrenta dificuldade para marcar uma simples mamografia.

Your browser does not support the audio element. SUS só realiza 25% das mamografias esperadas no Espírito Santo

Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologia mostrou que em 2015 a quantidade de exames feitos pelo SUS no Estado, em mulheres com idade entre 50 e 69 anos, foi de apenas 25,4% do número esperado de procedimentos.

Essa é a principal faixa etária de risco do câncer de mama, que é o tipo de tumor que mais mata mulheres no mundo, depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano.

O próprio Ministério da Saúde orienta que mulheres com essa idade façam um exame a cada dois anos porque o diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento da doença. O estudo foi feito em parceria com a Rede Goiana de Pesquisa.

Em 2015, o SUS realizou 53.469 mamografias no Espírito Santo, quando eram esperados pelo menos três vezes mais do que isso.

Com isso, muita gente acaba recorrendo à saúde privada. Só os planos de saúde realizaram quase o dobro do número de mamografias feitas na saúde pública do Brasil em 2015, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A cabeleireira Erlita Barcellos, que hoje faz tratamento contra o câncer de mama, desistiu de fazer a mamografia no SUS e pagou pelo procedimento após ficar esperando quase três meses. Três meses é um tempo de espera muito longo para o câncer da cabeleireira, que já viu a doença se manifestar outras vezes.

"Do posto, eu fui para o Hospital das Clínicas. É aquela agonia. Você marca a consulta, depois o outro médico marca outra coisa, aí você faz exame de sangue, aí depois pede a mamografia. Aí você vai marcar a mamografia, o mamógrafo está quebrado, aí o médico te pergunta se você tem condições de pagar o exame", relata ela.

Há registros de pacientes que ficam até seis meses na fila de espera e o procedimento em clínicas privadas chega a custar mais de R$ 200. Diretor da Sociedade Brasileira de Mastologia, o médico Luiz Sobral destaca que, além de problemas estruturais da saúde pública no Brasil, falta conscientização entre as mulheres.

"Falta acesso à esses exames através de um processo de regulação melhor do acesso. Não só a mamografia, mas também a biópsia, o tratamento. Falta também as mulheres se conscientizarem mais e buscarem fazer os exames e os seus direitos ao tratamento, ao diagnóstico", destacou.

A Secretaria de Estado da Saúde, a Sesa, explicou que o agendamento da mamografia é feito entre município e prestador. Em setembro, a Sesa iniciou a oferta desse exame, com a unidade da Rede Cuidar em Nova Venécia.

Por nota, o Ministério da Saúde disse que os recursos destinado a esse atendimento cresceram 49% entre 2010 e 2016, chegando a R$ 3 bilhões ano passado.

Em 2016, foram realizados no SUS 4,1 milhões de mamografias no Brasil, 35% mais que seis anos atrás. De acordo com a pasta, Vitória foi a capital onde mais mulheres realizaram exames nos últimos dois anos na faixa prioritária: 91%, segundo a pesquisa feita em 27 capitais.

A faixa etária prioritária, mulheres de 50 a 69 anos, representa a maior parte do atendimento no Brasil: 2,55 milhões de mamografias. Essa quantidade, porém, bem é inferior ao esperado, segundo a pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é mais de 8 milhões de exames.