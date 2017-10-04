O outubro é rosa, de conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, mas muita mulher no Espírito Santo ainda enfrenta dificuldade para marcar uma simples mamografia.
SUS só realiza 25% das mamografias esperadas no Espírito Santo
Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologia mostrou que em 2015 a quantidade de exames feitos pelo SUS no Estado, em mulheres com idade entre 50 e 69 anos, foi de apenas 25,4% do número esperado de procedimentos.
Essa é a principal faixa etária de risco do câncer de mama, que é o tipo de tumor que mais mata mulheres no mundo, depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano.
O próprio Ministério da Saúde orienta que mulheres com essa idade façam um exame a cada dois anos porque o diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento da doença. O estudo foi feito em parceria com a Rede Goiana de Pesquisa.
Em 2015, o SUS realizou 53.469 mamografias no Espírito Santo, quando eram esperados pelo menos três vezes mais do que isso.
Com isso, muita gente acaba recorrendo à saúde privada. Só os planos de saúde realizaram quase o dobro do número de mamografias feitas na saúde pública do Brasil em 2015, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
A cabeleireira Erlita Barcellos, que hoje faz tratamento contra o câncer de mama, desistiu de fazer a mamografia no SUS e pagou pelo procedimento após ficar esperando quase três meses. Três meses é um tempo de espera muito longo para o câncer da cabeleireira, que já viu a doença se manifestar outras vezes.
"Do posto, eu fui para o Hospital das Clínicas. É aquela agonia. Você marca a consulta, depois o outro médico marca outra coisa, aí você faz exame de sangue, aí depois pede a mamografia. Aí você vai marcar a mamografia, o mamógrafo está quebrado, aí o médico te pergunta se você tem condições de pagar o exame", relata ela.
Há registros de pacientes que ficam até seis meses na fila de espera e o procedimento em clínicas privadas chega a custar mais de R$ 200. Diretor da Sociedade Brasileira de Mastologia, o médico Luiz Sobral destaca que, além de problemas estruturais da saúde pública no Brasil, falta conscientização entre as mulheres.
"Falta acesso à esses exames através de um processo de regulação melhor do acesso. Não só a mamografia, mas também a biópsia, o tratamento. Falta também as mulheres se conscientizarem mais e buscarem fazer os exames e os seus direitos ao tratamento, ao diagnóstico", destacou.
A Secretaria de Estado da Saúde, a Sesa, explicou que o agendamento da mamografia é feito entre município e prestador. Em setembro, a Sesa iniciou a oferta desse exame, com a unidade da Rede Cuidar em Nova Venécia.
Por nota, o Ministério da Saúde disse que os recursos destinado a esse atendimento cresceram 49% entre 2010 e 2016, chegando a R$ 3 bilhões ano passado.
Em 2016, foram realizados no SUS 4,1 milhões de mamografias no Brasil, 35% mais que seis anos atrás. De acordo com a pasta, Vitória foi a capital onde mais mulheres realizaram exames nos últimos dois anos na faixa prioritária: 91%, segundo a pesquisa feita em 27 capitais.
A faixa etária prioritária, mulheres de 50 a 69 anos, representa a maior parte do atendimento no Brasil: 2,55 milhões de mamografias. Essa quantidade, porém, bem é inferior ao esperado, segundo a pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é mais de 8 milhões de exames.
Um dado que preocupa, já que o câncer de mama, se for detectado em fases iniciais, tem mais chances de cura.