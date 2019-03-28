Surto em creche: sala reúne todas investigações e monitora 150 alunos

Entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (28) na Secretaria de Saúde de Vila Velha com membros da pasta. Crédito: José Carlos Schaeffer

A Secretaria de Saúde de Vila Velha criou uma Sala de Situação para concentrar os trabalhos de investigação que vão apontar o agente causador do surto de diarreia que vitimou seis crianças de uma creche particular localizada na Praia da Costa. Até agora, uma morreu e três continuam internadas.

Segundo a subsecretária de Assistência à Saúde de Vila Velha, Stella Dias, o local vai concentrar esforços e informações sobre o trabalho de investigação que está sendo realizado pela prefeitura. Compõem o grupo a Secretaria de Estado da Saúde, e as equipes de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental do município.

Your browser does not support the audio element. Sala de Situação é criada para investigar causa de surto em creche

“A Sala de Situação é um ambiente onde se fica discutindo e investigando o tempo todo, 24 horas. Qualquer informação tem que ir para ali, em um ambiente virtual ou concreto. No nosso caso é real e concreto, pois a minha sala hoje é a Sala de Situação. E tem como único objetivo de todas as vigilâncias trabalharem com esse problema. Nós temos médicos que vão analisar os prontuários, engenheiro ambiental para analisar a condição da água, a bióloga para fazer essa análise em conjunto. Não tem nada perdido”, explicou.

Com o agravamento de um caso já registrado, e o surgimento de um novo caso nesta quinta-feira, o trabalho de controle foi estendido também para as demais crianças matriculadas na creche. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, Giovana Ramalho, todos os alunos da escola estão sendo monitorados.

“Todas as crianças estão sendo monitoradas. Por volta de 150 crianças. É fazer ligação, estar em contato com os pais, perguntar se teve algum sintoma, se apresentou diarreia. Isso as equipes estão monitorando diariamente”, explicou.