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Surto em creche: Grupo de trabalho consulta especialistas

Entre os especialistas consultados, está um que participou da investigação e das medidas sanitárias necessárias ao controle da epidemia ocorrida na Alemanha, em 2011

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 21:21

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

05 abr 2019 às 21:21
Reunião acontece na Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha Crédito: Divulgação
O grupo de trabalho que investiga o surto infeccioso em uma creche particular de Vila Velha está consultando sociedades médicas que lidam com o problema para ajudar no avanço das atividades. A informação foi confirmada em uma nota conjunta enviada pela Secretaria de Saúde de Vila Velha e do Estado na noite desta sexta-feira (05). Entre os especialistas consultados, está um que participou da investigação e das medidas sanitárias necessárias ao controle da epidemia ocorrida na Alemanha, em 2011.
Além disso, o comunicado diz que o grupo formado por agentes das duas secretarias e do Ministério da Saúde está reunido em caráter permanente e que continuará as atividades neste fim de semana. Diz ainda que um documento com orientações gerais à sociedade e, em particular, para os familiares das crianças e adultos expostos ao contágio com agente causador do surto será divulgado na segunda-feira (08). Medidas essenciais para controle do surto foram reforçadas: cuidados de higiene pessoal, em particular, a higiene das mãos.
> Surto em creche: especialista explica a evolução da bactéria
Demais pontos, como novos registros de casos ou o resultado dos exames da bactéria Escherichia coli encontrada na creche, não foram informados. Desde as primeiras notificações, na segunda quinzena de março, 22 pessoas apresentaram sintomas de infecção — como febre e diarreia. Um aluno da creche morreu após passar dois dias internado.
Surto em creche, Grupo de trabalho consulta especialistas
Ministério da Saúde faz vistoria
Técnicos do Ministério da Saúde e da Prefeitura de Vila Velha fizeram uma vistoria na creche localizada na Praia da Costa, nesta sexta-feira (5). A equipe chegou por volta das 14h30 e deixou o local às 16h25. Um grupo de 15 pais de alunos da instituição se reuniu na frente da creche na tentativa de conversar com os técnicos. Mas, ao deixarem o local, as equipes saíram sem conversar com a imprensa ou mesmo com os pais.
Quatro técnicos do Ministério da Saúde chegaram ao Espírito Santo nesta quinta-feira (4) e ficarão no Estado pelo tempo que for necessário. O pedido para a participação dos técnicos do Ministério da Saúde na apuração do caso aconteceu porque a prefeitura da cidade constatou que a bactéria encontrada era um caso raro e agressivo.
As amostras de água analisadas mostraram a presença da bactéria E.coli, que produz uma toxina que em humanos provoca anemia, destrói hemácias e plaquetas, podendo levar à insuficiência renal, convulsão e lesão cerebral.

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