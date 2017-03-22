Surto de febre amarela deve se encerrar em abril, prevê Saúde

O número de casos suspeitos de febre amarela no Espírito Santo vem reduzindo nos últimos dias. O pico da doença foi registrado na última semana de janeiro, quando o Estado registrou 72 notificações em sete dias. Depois disso, os casos começaram a diminuir. Na primeira semana deste mês, entre os dias 5 e 13, foram 17 notificações, contra sete na semana seguinte. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o surto da doença deve se encerrar no mês de abril.

O coordenador do Centro de Emergências em Saúde Pública da Sesa, Gilton Almada, explica que com a vacinação de 100% do público-alvo no Estado até o final deste mês, o surto da doença deve acabar até o dia 15 de abril. “Esperamos que em torno de 10 dias, a partir deste momento, onde teremos uma boa cobertura vacinal, não teremos mais casos, ou pouquíssimos casos, que vão aparecer porque algumas pessoas teimam em não tomar a vacina”, disse à Rádio CBN.

Nesta quarta-feira (22), a Prefeitura de Domingos Martins confirmou que o personal trainer Patrick Lethieri Schukert, que tinha 31 anos, morador de Vitória, que morreu na Paraíba no dia 27 de fevereiro estava com febre amarela. Mesmo sendo morador da Capital, Gilton explica que a confirmação da morte do personal por febre amarela não muda a estratégia de vacinação na Grande Vitória.

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“Não muda a estratégia, até porque, a vacinação no Estado já foi estabelecida nos 78 municípios há algum tempo. Então, não muda a estratégia porque confirmou esse ou outro caso de morte por febre amarela”, contou.