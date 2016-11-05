Os candidatos que compareceram para fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Escola João Crisóstomo Belesa, em Porto Santana, Cariacica, encontraram os portões fechados neste sábado (05), primeiro dia de prova. A escola estava ocupada até a noite da última quinta-feira (03) por estudantes em protesto contra as medidas impostas pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Teto dos Gastos e à reforma do Ensino Médio.

De acordo com informações dos inscritos, eles compareceram na escola na última sexta-feira (04) e foram informados de que a prova seria realizada normalmente neste final de semana. Porém, ao chegarem ao local se depararam com cartazes dizendo que não haveria aplicação da prova do Enem na escola.

Your browser does not support the audio element. Surpreendidos, candidatos dão de cara com escola fechada e provas do Enem adiadas

O estudante Igor Meirelles, de 18 anos, foi surpreendido com a informação de que o Enem na Escola João Crisostomo havia sido adiado. “É uma tremenda falta de respeito com quem está aqui neste sol. Pegamos três ônibus para chegar a tempo, somos de Castelo Branco. Poderiam ter nos avisado, olhei no site do Inep várias vezes e não constava o nome da escola”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Candidata chora ao saber de prova adiada

O aluno Hilton Elias Schroeffer, de 17 anos, conta que entrou no site do Inep para saber se a escola estava na lista de instituições onde o Enem seria adiado e não constava o nome. Ele falou que se sentiu frustrado, pois se preparou para fazer as provas neste final de semana. “Eu cheguei aqui e levei um baque. Contava que ia fazer a prova”, lamentou Hilton.

A auxiliar de dentista, Ingrid Santana, chorou quando descobriu que só vai fazer o Enem em dezembro. Moradora de São Geraldo, Cariacica, ela teve de pegar um táxi do Terminal de Campo Grande, até a escola em Porto de Santana para não perder o horário. “Tinha que ter aviso antes, nós temos e-mail, telefone, porque não nos avisaram?”, questionou.

Candidatos que faltaram ao trabalho