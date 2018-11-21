O surfista capixaba Derek Rabelo, que é deficiente visual, não conseguiu embarcar em um voo para o Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (21), no Aeroporto de Vitória com o seu cão-guia Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O surfista capixaba Derek Rabelo, que é deficiente visual, não conseguiu embarcar em um voo para o Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (21), no Aeroporto de Vitória, com o seu cão-guia. Segundo o atleta, uma norma da companhia aérea contratada por ele o impediu de viajar. Derek argumenta que estava com toda a documentação exigida pela legislação para que pudesse embarcar. No entanto, o impedimento teria acontecido por conta de uma exigência específica da companhia aérea.

Your browser does not support the audio element. Surfista não consegue embarcar com cão-guia no Aeroporto de Vitória

No boletim de ocorrência registrado por Derek junto à Polícia Civil, o surfista afirmou que estava com a carteira de vacinação e a carteira cão-guia, mas a empresa também exigiu a apresentação de um atestado de um médico veterinário.

O surfista afirmou à reportagem da CBN Vitória que foi discriminado por funcionários da companhia aérea e também por atendentes do posto da Polícia Federal, localizado no Aeroporto de Vitória.

Derek perdeu o voo, que decolou durante a manhã, e comprou passagem em uma outra companhia aérea para embarcar na tarde desta quarta-feira (21). O surfista também estava acompanhado da esposa e afirma que pretende processar a companhia aérea que o impediu de viajar.

Eu vou correr atrás dos meus direitos porque isso não pode acontecer. Não só comigo, mas com qualquer um, porque temos nossos direitos. A gente não pede para eles fazerem lei, mas, se ele fazem, eles têm que cumprir

Funcionários que estavam no posto da Polícia Federal não quiseram gravar entrevistas, mas afirmaram que o surfista não sofreu discriminação. Lá, ele teria sido orientado a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Funcionários da empresa aérea afirmaram que não tinham autorização para comentar o impedimento do embarque do surfista.

De acordo com um decreto nacional, publicado em 2006, é necessária a apresentação da carteira de vacinação atualizada, com comprovação da vacinação múltipla e antirrábica, assinada por médico veterinário com registro no órgão regulador da profissão. O equipamento do animal é composto por coleira, guia e arreio com alça.

PROBLEMA NO EMBARQUE EM 2013

Essa não foi a primeira vez que Derek foi impedido de embarcar em um voo no Aeroporto de Vitória. Em 2013 o surfista não pôde embarcar para a Austrália e a companhia aérea argumentou que Derek não tinha em seu passaporte o visto para o país.

Para viajar, o surfista precisou comprar novas passagens, já que havia perdido o voo. Inconformado com a atitude da companhia, ele entrou na Justiça e recebeu uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Cível de Guarapari.

O QUE DIZ A COMPANHIA AÉREA

A Gol informou que, para o embarque de clientes com cão-guia em trecho nacional, é necessária a apresentação de um atestado de saúde emitido dez dias antes da viagem por um médico veterinário credenciado. É uma exigência das autoridades sanitárias do país. A companhia esclareceu que o embarque é gratuito, e disse que ofereceu remarcação sem custo adicional ao Derick a fim de possibilitar nova viagem depois da emissão do documento.

O QUE DIZ A ANAC