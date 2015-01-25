Surfista morre após salvar filho e amigo do afogamento no Norte do ES

O surfista capixaba Reginaldo Rossi, mais conhecido como 'Pequeno', morreu na tarde deste sábado em Regência, Linhares, ao tentar salvar o filho de 10 anos que se afogava e mais um amiguinho da criança.
Surfista capixaba morre após salvar filho e amigo de afogamento
Os três e mais alguns amigos do surfista estavam na localidade conhecida como Boca da Barra, onde a água do mar se encontra com a do rio, quando os dois meninos começaram a se afogar. Rossi conseguiu nadar até o filho e o levantou, dando impulso para nadar até a margem. Depois ele fez o mesmo procedimento com a outra criança que também conseguiu sair da água.
Ele, no entanto, não conseguiu nadar e acabou desaparecendo no rio. O corpo do surfista foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Linhares.
Reginaldo Rossi tinha 52 anos e era de Vitória. Segundo uma cunhada, por ser apaixonado por surf, 'Pequeno' tinha uma casa em Regência e sempre passava os finais de semana no balneário com o filho.
Após ser liberado no DML o corpo vai seguir para a Capital. A família ainda não tem informação do velório e enterro.
Amigo acredita que ele tenha passado mal
O empresário Sérgio Missagia, que tem uma pousada em Regência, já surfou com Pequeno e o conhecia há mais de 20 anos. Ele acredita que o surfista tenha passado mal.
"Ele era considerado um waterman, um homem do mar. Já foi campeão estadual de surfe, surfou onda gigante, e sempre teve muito respeito com o mar. A gente já surfou em Praia Mole, ele pegava altas ondas, era um atleta. Era um cara que viveu no mar a vida inteira. Todo mundo está impactado, mas foi um mal súbito. Estava raso onde ele se afogou. Ele entregou a criança e depois sumiu na água. Passou a vida toda no mar e morreu numa poça d'água".