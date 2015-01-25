Surfista morre após salvar filho e amigo do afogamento no Norte do ES

O surfista capixaba Reginaldo Rossi, mais conhecido como 'Pequeno', morreu na tarde deste sábado em Regência, Linhares, ao tentar salvar o filho de 10 anos que se afogava e mais um amiguinho da criança.

Your browser does not support the audio element. Surfista capixaba morre após salvar filho e amigo de afogamento

Os três e mais alguns amigos do surfista estavam na localidade conhecida como Boca da Barra, onde a água do mar se encontra com a do rio, quando os dois meninos começaram a se afogar. Rossi conseguiu nadar até o filho e o levantou, dando impulso para nadar até a margem. Depois ele fez o mesmo procedimento com a outra criança que também conseguiu sair da água.

Ele, no entanto, não conseguiu nadar e acabou desaparecendo no rio. O corpo do surfista foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Linhares.

Reginaldo Rossi tinha 52 anos e era de Vitória. Segundo uma cunhada, por ser apaixonado por surf, 'Pequeno' tinha uma casa em Regência e sempre passava os finais de semana no balneário com o filho.

Após ser liberado no DML o corpo vai seguir para a Capital. A família ainda não tem informação do velório e enterro.

Amigo acredita que ele tenha passado mal

O empresário Sérgio Missagia, que tem uma pousada em Regência, já surfou com Pequeno e o conhecia há mais de 20 anos. Ele acredita que o surfista tenha passado mal.