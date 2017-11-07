Surdos ainda encontram dificuldades nos estudos e mercado de trabalho

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médico (Enem) deste ano abriu um grande leque de debate sobre as condições e acessibilidade para o surdo na sociedade, principalmente na educação. E no Espírito Santo especialistas acreditam que ainda falta muito para que acessibilidade de surdos atinja um nível considerado ideal.

Your browser does not support the audio element. Surdos ainda são excluídos da sociedade, dizem especialistas

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é considerada o segundo idioma oficial do Brasil por lei. Mas pouca gente realmente sabe disso e muito menos sabem se expressar por meio dela, segundo a intérprete na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Joyce Bahiense.

Ela relata que hoje existem 12 intérpretes na Ufes, que dão conta de ajudar todos os universitários. O problema, no entanto, é que a comunicação deles em outros espaços ainda é prejudicada. “A sociedade fecha os olhos para essa questão. Não busca o conhecimento e acha que é desnecessário. Não é só o surdo entrar em uma universidade e ter um intérprete. É uma inclusão que não é tão inclusiva. Ele não tem muito acesso a lugares e conversas onde poderia estar se toda a sociedade conhecesse essa língua”, diz.

No Enem pela primeira vez a prova foi realizada em linguagem de libras, por meio de perguntas em vídeo. Antes, os alunos tinham que ler todas as perguntas em português, algo difícil para quem tem mais domínio da linguagem de sinais.

Mãe de uma filha surda, a presidente da Associação de Pais e Amigos de Surdos do Espírito Santo, Lordelene Mozer, passou por muitos problemas antes da filha, de 17 anos, passar por um implante coclear em 2009, com um equipamento que ajuda o surdo a ouvir.

Agora ela já fala normalmente, mas mesmo em sala de aula conta com intérprete de Libras porque acostumou com a linguagem. Para Lordelene o implante deveria ser mais utilizado, mesmo custando caro. Hoje a filha também joga futsal, em seleções próprias para quem tem a deficiência. “Passa a não ser muito motivado porque tem um intérprete. Mas o certo era que fosse motivado para depois do implante, quando ele quiser aprender”, opina.

Na educação, existem 200 surdos apenas na rede estadual de ensino, segundo a Secretaria Estadual de Educação (Sedu), além de outros 256 estudantes com deficiência auditiva. O Governo garante que dá assistência para todos eles com intérpretes e caso algum aluno novo entre para a rede, também é garantida a assistência para eles.

Existem três unidades do Centro de Atendimento ao Surdo, duas na Grande Vitória e outro em Cachoeiro de Itapemirim. O secretário estadual de educação, Haroldo Rocha, garante que para a demanda é o suficiente, mesmo não existindo unidades no Norte e no Noroeste. “Para o cidadão em geral ofertamos cursos nos três centros. Obviamente a prioridade é formação de professores e atendimento para surdos, mas não só eles são atendimentos. Fazemos atendimentos para familiares e comunidade geral que queiram ajudar na inclusão”, disse.

O secretário também disse que a Secretaria promove cursos de Libras online, para todos que queiram aprender.

Mercado de trabalho

No mercado de trabalho a situação também é complicada, segundo a coordenadora do Centro de Atendimento ao Surdo, Hávila Oliveira. Existe uma obrigatoriedade para que pessoas com deficiência sejam incluídas pelas empresas, mas muitas delas não oferecem nem intérpretes na hora da entrevista de emprego.

“Não é somente dar a vaga. É a mesma coisa que cadeirante. Não adianta dar uma vaga, sendo que minha empresa não tem acessibilidade para cadeirante. Seria a mesma coisa que o surdo. Não adianta empregar sem ter um intérprete ou disponibilizar um curso para minha equipe”, acrescenta.