Supostos PMs no aeroporto são alvos de investigação

A corregedoria da Polícia Militar investiga se dois supostos seguranças particulares que estavam na área do Aeroporto de Vitória na semana passada fazem parte da corporação. A apuração teve início no último dia 9, quando dois taxistas de Cariacica denunciaram que policiais militares estariam recebendo dinheiro para intimidar taxistas que não fazem ponto no aeroporto.

De acordo com o subcomandante da PM, coronel Ilton Borges, a investigação começou no mesmo dia que a denúncia foi feita na corregedoria. “Já começamos a trabalhar, fazer a investigação, ouvir algumas pessoas e fizemos visitas ao local. Precisamos identificar quem são esses indivíduos que estão agindo dessa forma”, afirmou

Your browser does not support the audio element. Supostos PMs no aeroporto são alvos de investigações

O coronel destaca que não há indício de que essas duas pessoas sejam realmente policiais. Se isso for comprovado, medidas administrativas serão tomadas. “Se identificarmos que são policiais civis, vamos encaminhar a apuração para a Polícia Civil, se descobrirmos que eles são policiais militares, vamos concluir a apuração, adotar as providências de responsabilização disciplinar e encaminhar para o Ministério Público para providências criminais”, garantiu.

Você ouviu na CBN

Em reportagem recente, a CBN divulgou que após sofrer uma agressão na última semana no aeroporto, um taxista de Cariacica denunciou à polícia um esquema entre taxistas do terminal aéreo e policiais militares para intimidar e proibir que táxis de outros municípios atendam pedidos de viagens via aplicativo. O agressor seria um PM, de acordo com o denunciante.