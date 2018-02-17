Suposto ataque de tubarão divide opiniões nas praias de Vitória

A suposta mordida de tubarão sofrida pela doméstica Rosilda Souza está dividindo opiniões nas areias das praias de Vitória. O acidente aconteceu no último domingo (11), nas proximidades da Ilha do Boi, na capital. Rosilda estava limpando um peixe quando foi atacada, e levou 35 pontos no pé direito. O médico que atendeu a doméstica cogitou a possibilidade da mordida ter sido feita por um tubarão.

Mas o acidente causa controvérsia. Até o momento, não se chegou a uma conclusão sobre o animal que atacou Rosilda. Alguns biólogos acreditam ser um tubarão filhote, conhecido como cação, devido às características da mordida. Outros afirmam que o animal é uma moreia, peixe carnívoro de corpo longo e cilíndrico, que se alimenta principalmente de peixes pequenos, polvos, lulas e crustáceos. Tubarão ou não, o assunto causa polêmica nas praias da capital.

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A dona de casa Cristina Cardoso, de 60 anos, que curtia a Praia de Camburi, diz estar com medo. “Estamos com medo. Eu não venho. Vou dar um bom tempo para ver como vai ficar. E a doença? Se a gente pegar uma doença de pele... No verão sempre aparecem essas coisas para impedir que a gente se refresque.”

A dona de casa Cristina Cardoso, de 60 anos, curtia a Praia de Camburi Crédito: Regina Trindade

Já o dentista Sérgio Bonates, de 70 anos, que também estava em Camburi, diz não estar intimidado, até pela falta de definição do animal predador. “Não atrapalha em nada porque não foi confirmado se é um tubarão ou uma moreia. Ninguém confirmou. Antes da confirmação, até desmentiram que era um tubarão, porque ele arrancaria o dedo da moça. Então nós continuamos aqui tomando banho.”

Dentista Sérgio Bonates, de 70 anos, diz não estar intimidado Crédito: Regina Trindade

A aposentada Cristina Barcelos, de 58 anos, que frequenta a Ilha do Boi e o turista mineiro Adalto Costa, de 49, estão no time dos que não têm medo do tubarão. Mas o mineiro ressalta que, por precaução, só vai ficar na beirada da praia. “Não fico. Porque não acredito que seja. Não é o ambiente dele aqui”, diz Cristina. “Estou curtindo de férias, sempre venho. Não espantei não. Eu não vejo perigo, porque não vou muito no fundo, sempre fico na beirada para evitar isso mesmo”, diz Adalto Costa, turista de Muriaé.

A aposentada Cristina Barcelos, de 58 anos, frequenta a Ilha do Boi Crédito: Regina Trindade

Turista mineiro Adalto Costa não têm medo do tubarão Crédito: Regina Trindade

O motorista Caetano da Silva, de 61 anos, que veio de Cariacica para curtir o sábado de sol na Curva da Jurema, não estava sabendo do ataque. Para ele, agora todo cuidado é pouco. “Traz uma certa preocupação sim, né. A gente entra na água, acha que está legal, mas sabe que tem peixes grandes, mas eu não sabia que alguém tinha sido atacado aqui. Então a gente fica preocupado sim. Traz um certo medo. Enquanto a maré está baixa e tem gente, eu ainda tenho coragem de entrar. Entrar sozinho ou mais para dentro, não.”

O motorista Caetano da Silva, de 61 anos, curtindo o sábado de sol na Curva da Jurema Crédito: Regina Trindade

Esse é o primeiro final de semana de praias liberadas em Vitória depois de uma semana em que todos os pontos ficaram interditados ou impróprios devido à chuva no período do carnaval. Neste sábado (17), o movimento nas areias ainda era tímido, mas muitas pessoas aproveitaram e se refrescaram no mar.