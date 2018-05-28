As hortaliças e os pães industrializados voltaram a aparecer nas prateleiras dos supermercados da Grande Vitória nesta segunda-feira (28). Na semana passada, consumidores tiveram dificuldades para comprar esses produtos. De acordo com a Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), os empresários do setor estão encontrando alternativas para buscar os itens com fornecedores e colocá-los à venda.

Your browser does not support the audio element. Supermercados voltam a oferecer produtos em falta na última semana

Em supermercados de Vitória, alimentos como alface, couve, agrião, cebolinha e salsa foram disponibilizados novamente. Segundo o presidente da Acaps, Hélio Schneider, há lojas que buscaram esses alimentos com carros pequenos e caminhonetes diretamente com os produtores. Ele também ressaltou que a liberação de caminhões com alimentos perecíveis nos pontos de paralisação dos caminhoneiros também favoreceu o abastecimento dos supermercados.

Apesar de o cenário ser melhor que o da última semana, Hélio Schneider frisou que algumas dificuldades permanecem “Nós ainda temos problemas sérios de abastecimento, principalmente de carnes bovinas e outras carnes resfriadas.”

O presidente do Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Espírito Santo (Sindipães), Luiz Carlos Azevedo, disse que as padarias não tiveram muitos problemas em relação aos pães industrializados porque a maior parte dos estabelecimentos fabricam esses produtos. Na última semana, faltaram, essencialmente, laticínios e ovos.

De acordo com Azevedo, a expectativa para esta semana é mais positiva já que fornecedores voltaram a buscar as padarias para ofertar os produtos. “O pessoal começa a passar para fazer pedidos na segunda e na terça-feira. Nesta segunda, alguns já passaram.”

Além do fornecimento de alimentos, outros serviços podem ficar comprometidos com a greve dos caminhoneiros. De acordo com o SindiTelebrasil, sindicato que representa as empresas de telefonia, as prestadoras de serviço estão com seus estoques de combustível praticamente zerados. Além disso, a entidade afirmou que se não forem tomadas medidas emergenciais, os serviços de manutenção e reparo não poderão ser realizados. A situação é similar em todo o país, inclusive no Espírito Santo, segundo o sindicato.

A Cesan informou por meio de nota que, por enquanto, a produção e o abastecimento de água tratada estão dentro da normalidade. Mas, devido à greve dos caminhoneiros, há dificuldade de entrega de produtos químicos para tratamento da água. O esforço tem sido concentrado na liberação de caminhões com o apoio da força-tarefa que tem escoltado os carregamentos.