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entrevista

Supermercados vão ressarcir quem comprou cerveja da Backer no ES

Superintendente da Acaps detalha ressarcimento e troca de cervejas da Backe

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 19:32

Publicado em 

17 jan 2020 às 19:32
Fábrica da Backer, Minas Gerais Crédito: Gustavo Andrade | Backer | Divulgação
Apesar de o Ministério da Agricultura já ter recolhido todos os produtos da cervejaria Backer de estabelecimentos do Espírito Santo, algumas pessoas já haviam adquirido a cerveja antes da interdição. O fato foi objeto de uma reunião, nesta semana, entre o Sindibares (Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo) e a Acaps (Associação Capixaba de Supermercados) na sede do Procon Estadual. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Hélio Schneider, superintendente da Acaps, explica que esse consumidor pode procurar o supermercado para pedir ressarcimento. 
Durante a entrevista, o superintendente foi questionado sobre o avanço do modelo de "atacarejo" no Espírito Santo, após o anúncio do fechamento das lojas do Makro na Serra e em Vila Velha para dar lugar a unidades desse tipo de negócio, além de grupos capixabas que anunciaram novas lojas. O superintendente diz que esse modelo "caiu no gosto" do capixaba. 
Ouça na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Helio Schneider - 17-01-20

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