Apesar do decreto presidencial de julho deste ano reconhecer o setor supermercadista como atividade essencial, os supermercados do Espírito Santo vão continuar fechados aos domingos em 2018. O acordo coletivo assinado nesta sexta-feira (03) entre supermercadistas e trabalhadores do comércio e com validade até outubro do próximo ano prevê entre uma de suas cláusulas a proibição de funcionários do setor trabalharem aos domingos. A abertura só será permitida para aqueles estabelecimentos em que o proprietário e seus familiares garantirem o funcionamento.

Your browser does not support the audio element. Supermercados vão continuar fechados aos domingos em 2018 no ES

De acordo com a convenção, que passa a vigorar imediatamente, os supermercados só poderão funcionar de forma facultativa nos três últimos domingos de dezembro deste ano e nos meses de janeiro e fevereiro. O acordo coletivo de 2018 é ainda mais restritivo do que o que estava em vigor até o último dia 31, já que este ano os supermercados tinham a permissão para abrir aos domingos de julho também.

Segundo o presidente do Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES), Rodrigo Oliveira Rocha, os trabalhadores eram contra o funcionamento dos supermercados em todos os domingos do ano, porém, após um acordo com a classe patronal, ficou decidido que os supermercados irão funcionar em 11 domingos entre dezembro e fevereiro. “A exceção vai ser agora no mês de dezembro, onde vai poder funcionar nos três últimos domingos e também durante os meses de janeiro e fevereiro”, contou.

Este ano, além de funcionarem nos meses de janeiro e fevereiro, os supermercados também abriram no mês de julho, o que foi retirado da convenção assinada nesta sexta. Sobre os feriados, o presidente do Sindicomerciários explicou que os supermercados vão poder funcionar, mas trabalhadores terão uma remuneração diferenciada. “As empresas que funcionarem no feriado deverão remunerar seus trabalhadores em 100%, com valor mínimo de R$ 78,00, mais alimentação e vale-transporte”, destacou.