Os supermercados vão poder funcionar aos domingos, entre a segunda quinzena de dezembro até o início de março de 2017. O acordo entre patrões e empregados do comércio foi fechado no final da tarde desta terça-feira (08). A categoria também conseguiu reajuste salarial de 7%.

De acordo com o presidente da Federação do Comércio no Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, com o reajuste, o piso da categoria passa de R$ 968 para R$ 1.036. Os trabalhadores também conseguiram reajuste no seguro de vida e plano odontológico.

Your browser does not support the audio element. Supermercados vão abrir aos domingos durante o verão e em julho

José Lino destaca ainda que o acordo também prevê que as lojas dos shoppings podem funcionar aos domingos e feriados, como sempre ocorreu. Com relação ao funcionamento dos supermercados no verão, a decisão é facultativa de cada estabelecimento.