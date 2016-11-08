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Supermercados vão abrir aos domingos durante o verão e em julho

Informação é da Federação do Comércio. Indecisão se arrastava há dias entre empresários e trabalhadores do setor

Publicado em 08 de Novembro de 2016 às 18:44

Publicado em 

08 nov 2016 às 18:44
Os supermercados vão poder funcionar aos domingos, entre a segunda quinzena de dezembro até o início de março de 2017. O acordo entre patrões e empregados do comércio foi fechado no final da tarde desta terça-feira (08). A categoria também conseguiu reajuste salarial de 7%.
De acordo com o presidente da Federação do Comércio no Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, com o reajuste, o piso da categoria passa de R$ 968 para R$ 1.036. Os trabalhadores também conseguiram reajuste no seguro de vida e plano odontológico.
Supermercados vão abrir aos domingos durante o verão e em julho
José Lino destaca ainda que o acordo também prevê que as lojas dos shoppings podem funcionar aos domingos e feriados, como sempre ocorreu. Com relação ao funcionamento dos supermercados no verão, a decisão é facultativa de cada estabelecimento.
“Segunda quinzena de dezembro, janeiro e fevereiro até o carnaval é facultativo. Quem quiser abre, quem não quiser não abre”, disse. Os supermercados também poderão abrir aos domingos no mês de julho, de acordo com a Fecomércio.

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