Supermercados podem voltar a abrir aos domingos

Fila em supermercado de Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Este domingo (25) foi o último previsto de abertura dos supermercados no Espírito Santo neste ano de 2018. Desde o dia 17 de dezembro de 2017, os estabelecimentos capixabas estavam abrindo aos domingos, conforme previsto em acordo coletivo firmado entre trabalhadores e supermercadistas.

A reabertura vai depender agora da nova convenção coletiva do setor, prevista somente para ocorrer em outubro. Mas a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) avalia que se a economia se mantiver aquecida, os estabelecimentos poderão ficar abertos todos os dias da semana a partir de 2019.

A ACAPS ainda não fechou o balanço do funcionamento aos domingos, mas diz que os supermercados do litoral capixaba tiveram melhor desempenho.

Segundo Hélio Schneider, presidente da Acaps, antes de tomar a decisão de brigar na convenção pela volta do funcionamento dos supermercados aos domingos, os empresários vão analisar o cenário econômico no Brasil.

"Vai depender muito. Se a economia vai realmente estar mais aquecida, com consumo mais expressivo da população capixaba, isso tudo pode acontecer, é natural", diz.

O último domingo de funcionamento previsto em convenção neste ano de 2018 foi de filas em alguns estabelecimentos de Vila Velha. O aposentado Claudiomiro Gobite foi buscar os ingredientes para o almoço da família.

O aposentado Claudiomiro Gobite é a favor do supermercado abrir aos domingos Crédito: Caíque Verli

"Sempre falta alguma coisa e pega a gente de surpresa, de calça curta, como dizem. Tem mercearia que fica aberta, mas não tem tudo que a gente quer e o preço é bem maior", analisa.

O operador de máquinas, Aílton Almeida, é a favor da abertura aos domingos e diz que os empresários poderiam planejar um esquema de escala para que pelos menos alguns supermercados fiquem abertos nesse dia.

"No domingo que a gente tem tempo para fazer as coisas. Hoje mesmo saí do hospital e vim direto fazer as compras. Devia ter um ou outro aberto aos domingos. Um domingo um abre, no outro domingo outro abre", opina.

O operador de máquinas Aílton Almeida é a favor da abertura aos domingos Crédito: Caíque Verli