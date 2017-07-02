Supermercados da Grande Vitória começaram mais uma temporada de aberturas aos domingos neste fim de semana. O domingo (2) foi de movimento moderado nos principais estabelecimentos, com muita gente completando na despensa o que não deu ou esqueceu de comprar durante a semana, por falta de tempo.

Esse foi o caso do professor universitário Moisés Siqueira, de 53 anos. Para ele o domingo é mais tranquilo para fazer compras. “A gente compra o básico: um macarrão, uma carne, um legume. Não tem quitanda na Praia da Costa, então tem que ir ao supermercado. Eu prefiro bastante que sejam abertos aos domingos. Eu trabalho a semana toda e às vezes não dá para fazer compras aos sábados. Eu gostava muito quando era assim”, explica.

Your browser does not support the audio element. Supermercados iniciam abertura aos domingos no meio do ano

A consultora de empresas, Cleire Rossi, de 60 anos, afirma que muitas pessoas vêm no meio do ano de Estados onde os supermercados abrem nos domingos, como em Minas Gerais, e por isso apoia a iniciativa. “Quase sempre você repõe tudo no domingo e também recebe amigos. Eu recebo uma amiga hoje, tem que comprar uma cerveja ou outra coisa. A gente tem que recorrer a isso, se não acaba comprando uma coisa cara na padaria”, destaca.

Em convenção coletiva, ficou decidido que os supermercados abrem aos domingos em janeiro, fevereiro e julho, três meses do ano. O presidente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Helio Schneider, afirma que o funcionamento contempla os cinco domingos de julho. Ele diz que a abertura em outros meses não compensa financeiramente. “Nós não podemos fazer a comparação com outros estados, cada um tem suas peculiaridades. O consumidor quer a prestação 24 horas por dia, mas o problema são os custos operacionais e a própria legislação que inibe esse processo”, diz.

DESCANSO DOS FUNCIONÁRIOS