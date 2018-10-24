Funcionários de supermercado em serviço: possibilidade de abertura aos domingos no verão Crédito: Ricardo Medeiros

Apesar de ainda não terem “batido o martelo” nas negociações com os trabalhadores, os donos de supermercados estão otimistas com a abertura dos estabelecimentos aos domingos durante o verão. Junto a essa conversa, também há a negociação do reajuste salarial dos empregados de todo o Comércio, o que engloba os trabalhadores de supermercados. A categoria pede 10% de reajuste, mas a classe patronal considera a proposta inviável.

Your browser does not support the audio element. Supermercados devem abrir aos domingos durante o verão, diz Acaps

De acordo com o superintendente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, as negociações com o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo caminham para um acordo em relação à abertura dos supermercados aos domingos. “A gente só pode dizer quando está sacramentado, mas tudo indica que isso vai permanecer. No verão, o setor está otimista em relação a isso”, disse.

No último verão, os supermercados capixabas puderam abrir as portas aos domingos durante três semanas em dezembro e nos meses de janeiro e fevereiro, de acordo com a convenção coletiva dos comerciários firmada em outubro de 2017.

REAJUSTE

Em relação à negociação salarial dos trabalhadores do Comércio, o pedido da categoria é de um reajuste salarial de 10%. No entanto, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, afirmou que não é possível conceder esse percentual de reajuste.

“É impossível que acordo seja sequer a metade disso, quem dirá 10%. A sugestão que foi dada é que nós façamos um reajuste usando o indexador do IPCA do ano passado até agora que deverá atingir, no máximo, 4%”, disse.

Segundo José Lino Sepulcri, essa proposta ainda não foi formalizada aos trabalhadores, mas a tendência é que a oferta na próxima rodada de negociação seja essa, de reajustar os salários de acordo com o índice que mede a inflação.

O presidente do Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES), Rodrigo Rocha, disse que ainda desconhece essa proposta e que aguardará a próxima rodada de negociações com a classe patronal para discutir o reajuste salarial. “Nós tivemos um período muito difícil em que a inflação real sentida no bolso não reflete o índice. Por isso, temos pedido o reajuste de 10%”, frisou.