Supermercados capixabas não vão recolher das prateleiras carnes de fora do Estado

As carnes vindas de fora do Estado e que estão sendo comercializadas nos supermercados capixabas continuarão nas prateleiras. Isso porque ainda não foi identificado nenhum risco sanitário em relação aos lotes de produtos que estão sendo vendidos no Espírito Santo, de acordo com o presidente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Helio Schneider.

“Até o momento não temos nenhuma informação da Anvisa sobre algum lote que apresente problemas. Estamos muito atentos em relação a nossos produtos, mas não há necessidade, neste momento, de recolher essas mercadorias”, disse o presidente à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Supermercados locais não vão retirar carnes vinda de fora do Estado das prateleiras

Schneider assinalou ainda que a operação “Carne Fraca” não abarcou todos os frigoríficos e se trata de uma situação pontual. No entanto, a Acaps permanece atenta ao desenrolar dos fatos e aguarda a elucidação do caso para que possa tomar as providências cabíveis.

No início desta semana, o secretário de Agricultura do Espírito Santo, Octaciano Neto, afirmou à reportagem da Rádio CBN Vitória que o consumidor capixaba pode ficar tranquilo no que tange a qualidade dos produtos vendidos na região. O Estado tem 20 frigoríficos e nenhum deles foi citado na operação da Polícia Federal.

Mas, o consumidor ainda anda desconfiado. A técnica em enfermagem, Angélica Mandeli, disse que não deixou de comprar os produtos, mas reduziu o consumo. “Com essa situação fica muito difícil confiar e comprar carne”, contou.

Prejuízos

Para o professor José de Souza, os prejuízos para população ainda são imensuráveis. Ele acha que vai levar muito tempo até para recuperar a sensação de que está levando um bom produto para casa. “Como consumidor fico apreensivo, principalmente com as crianças e com os idosos. A indústria deveria pensar mais na qualidade de vida das pessoas e não apenas no lucro”, opinou.

Nos supermercados a fiscalização da carne e outros produtos é feita pela vigilância sanitária dos municípios.

Outro lado:

O Carrefour informou, por nota, que em relação à retirada dos produtos da área de vendas, esse procedimento se refere às plantas frigoríficas investigadas e não às marcas. Ressaltam, porém, que a companhia não divulgou a relação de lojas onde esse procedimento, proativo e preventivo, foi necessário.