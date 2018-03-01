Supermercados apostam em boas vendas de ovos de Páscoa em 2018

Nas projeções feitas pela entidade, o atual período de Páscoa terá um crescimento de 5% a 8% em relação ao ano passado, e a principal aposta dos comerciantes é uma retomada na venda de chocolates Crédito: Eduardo Dias

Os capixabas vão ter uma Páscoa mais doce e com mais ovos de chocolate em 2018. Pelo menos é essa a expectativa da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). Nas projeções feitas pela entidade, o atual período de Páscoa terá um crescimento de 5 a 8% em relação ao ano passado, e a principal aposta dos comerciantes é uma retomada na venda de chocolates.

No mesmo período do ano passado, o clima entre os supermercadistas era de pessimismo. No entanto, com a economia dando sinais de recuperação e com a queda do índice de inflação, é esperado que os consumidores tenham mais poder de compra. É nisso que confia o presidente da Acaps, Hélio Schneider.

"A gente está apostando nesse maior volume de vendas em relação à quantidade de ovos. Isso faz muita diferença na economia. Estamos esperando uma média de 5% a 8% melhor que o ano passado", avaliou o presidente da Acaps.

O consumidor Flávio Gomes da Silva, que estava fazendo compras com a família em um supermercado de Vitória, na manhã desta quinta-feira (01), acredita que vai poder comprar mais ovos de Páscoa em 2018.

"A gente vê que o mercado já está preparado para a Páscoa. No ano passado, a gente via que a oferta de ovos era bem pequena, mas eu acredito que esse ano vai ser maior. Tenho um filho de cinco anos que já está pedindo ovo e vai ganhar", disse o consumidor.

OUTROS PRODUTOS

Além dos ovos de chocolate, outros produtos típicos para a época de Páscoa geram boas expectativas para os comerciantes. Entre eles estão os vinhos, as frutas, o palmito e o bacalhau. Esses dois últimos ingredientes essenciais para o preparo da cobiçada Torta Capixaba.

Vendedor prepara palmito para ser comercializado no mercado de Vitória Crédito: Marcelo Prest