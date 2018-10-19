A busca por uma de 132 vagas de emprego numa rede de supermercados resultou em uma fila gigantesca na Vila Rubim, em Vitória. Por conta da procura, as calçadas da Avenida Pedro Nolasco e o estacionamento da rede ficaram tomadas desde as primeiras horas desta sexta-feira (19). As vagas ofertadas são para a loja que será inaugurada em Jardim Camburi, no dia 28 de novembro. Entre os postos ofertadas estão os cargos de padeiro, balconista, repositor, operador de caixa, embalador e açougueiro. Para se ter noção da demanda, seria como cada vaga ter a concorrência de 62 pessoas.

Funcionários da empresa afirmam que as primeiras pessoas da fila chegaram ao local na noite de quinta-feira, por volta de 22h. A movimentação aconteceu na parte administrativa da rede de supermercados. A distribuição de fichas de inscrição para o processo de seleção começou às 6h. Três horas depois, as filas foram desfeitas durante a tentativa dos funcionários do supermercado de entregar as fichas para os candidatos, que se reuniram no estacionamento da empresa.

Your browser does not support the audio element. Supermercado oferta 132 vagas e centenas vão em busca de emprego

O gerente de marketing do supermercado Yuri Corrêa, explicou que a empresa recebe inscrições para a seleção pela internet. No entanto, também são organizadas ações para o recolhimento presencial das fichas para atender pessoas que não têm acesso à rede.

"A partir do momento que a pessoa quiser, ela pode entrar no site da loja e fazer o cadastro do currículo dela. Esse momento aqui [na Vila Rubim] foi para aquelas pessoas que não tinham acesso à internet para fazer o cadastro", explicou o gerente.