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VITÓRIA

Supermercado Epa de Jardim Camburi é interditado após denúncias

Moradores do bairro reclamaram de carnes estragadas, produtos vencidos, chocolates com larvas e até um passarinho foi encontrado morto na prateleira dos biscoitos

Publicado em 09 de Junho de 2015 às 22:17

Publicado em 

09 jun 2015 às 22:17
O supermercado Epa de Jardim Camburi foi interditado na tarde desta terça-feira (09). Moradores do bairro fizeram diversas denúncias contra o estabelecimento nas redes sociais. Eles reclamaram de carnes estragadas, produtos vencidos, chocolates com larvas e até um passarinho que teria sido encontrado morto na prateleira dos biscoitos. Após as denúncias, o Ministério Público Estadual, uma equipe do Procon e da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Vitória fizeram uma inspeção no local.
O diretor da rede Epa, Roberto Gosende, informou que as denúncias nas redes sociais estavam sendo acompanhadas e, por isso, sabiam do risco da inspeção. Ele garante que existe uma fiscalização interna constante na loja e que contam com uma equipe de profissionais preparada para manter o controle de qualidade do estabelecimento.
Ainda segundo Gosende, na inspeção foram encontrados sete produtos perfurados manualmente, o que, de acordo com ele, é um fato específico. Em relação à carne estragada, ele explica que ela pode ter ficado nessas condições até fora da loja. E o passarinho morto pode ter sido colocado por alguém, segundo o diretor da rede Epa.
Com informações de Natália Devens

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