Superlotação leva maternidades a deixar de atender pacientes

Superlotação no Hucam Crédito: TV Gazeta

Maternidades chegando em ponto crítico. A superlotação tem levado unidades a deixar de atender pacientes em Vitória. Só neste mês de março, duas delas ficaram superlotadas: a maternidade do Hucam e a Pró-Matre, da Santa Casa de Vitória.

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O Hucam fechou a unidade para novos atendimentos entre os dias 12 e 16. A unidade possui 20 leitos, mas no momento do fechamento, tinha 34 mulheres, que tiveram de ser levadas para leitos de outras especialidades.

Já a Pró-Matre suspendeu por uma semana os atendimentos eletivos, que são aqueles procedimentos médicos programados, ou seja, não são considerados de urgência e emergência.

Segundo a diretora técnica da unidade da Santa Casa, Rosani Caiado, o atendimento já foi normalizado. A suspensão, de acordo com ela, se deu porque a Pró-Matre absorve muitas pacientes de outras cidades.

"Tenho recebido pacientes de Viana, muitos de Cariacica, inúmeros da Serra, inúmeros de Vila Velha, quando não de muitos outros municípios: São Mateus, Afonso Cláudio e assim sucessivamente", relata a diretora.

Ary Célio, que é referência técnica da área técnica da Saúde da Mulher, da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), alega que uma das causas do problema é um pré-natal deficiente oferecido pelo atendimento primário dos municípios.

"A maternidade tem tido uma permanência maior das gestantes (no hospital) por quê? Porque em torno de 30% delas têm internado com condições clínicas sensíveis ao cuidado primário. Ou seja, poderia ter resolvido lá no pré-natal, na atenção básica", defende ele.

Segundo Ary, a ampliação da maternidade de Carapina e a construção do Hospital Geral em Cariacica vão ajudar a reduzir essa grande procura pelas maternidades da capital.

As obras da maternidade de Carapina estão previstas para terminar no próximo mês e o número de leitos será ampliado de 18 para 38. A unidade, que hoje realiza uma média de 200 partos por mês, aumentará sua capacidade para 400, segundo a Prefeitura da Serra. O serviço também será incrementado com banco de leite humano, entre outras novidades.