Superlotação e greve reduzem capacidade de atendimento no Hucam

Hospital das Clinicas, Greve na Hucam Crédito: Patrícia Scalzer

Na semana de comemoração dos 50 anos do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), duas áreas do hospital foram fechadas por causa da superlotação. A maternidade, única de Vitória que atende gestantes de alto risco e o pronto-socorro tiveram que reduzir a capacidade de atendimento por causa da greve de servidores técnicos-administrativos em educação.

De acordo com a chefe da divisão médica do Hucam, Aparecida das Graças Carvalho Gomes, os médicos não estão em greve, porém, como alguns enfermeiros aderiram o movimento, o número de leitos na maternidade teve que ser reduzido de 20 para 12.

Esta não é a primeira vez que a maternidade e o pronto-socorro tiveram que suspender temporariamente o atendimento por falta de leitos. De acordo com a médica, todos os 12 leitos da maternidade estão ocupados, mas na medida que as mães e gestantes receberem alta o atendimento será retomado.

O pronto-socorro apresenta o mesmo problema da maternidade. Nesta quinta-feira (07), o aposentado João Lacerda Araújo, 81 anos, que está desde o dia 27 de novembro no P.A da Praia do Suá, por causa de um problema na próstata, foi se consultar no Hucam. A indicação do médico foi de internação, mas não havia vaga e o paciente teve que voltar para o P.A.

O neto do aposentado, Maykon Araújo, contou que a família já recorreu à Justiça para que João consiga um leito de internação. Ele está urinando sangue e às, vezes, delira por causa da dor. “Já tem 10 dias, lá é um pronto-atendimento. Ele corre o risco de pegar outras doenças, já está ficando gripado, ele só poderia ficar lá por três dias e já se passaram 10”, desabafou.

O coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores na Universidade Federal do Espírito Santo (Sintufes), Wellington Pereira, destacou que a greve afeta 20% dos trabalhadores técnicos-administrativos em educação do Hucam. Segundo Wellington, a greve acontece porque o governo federal descumpriu um acordo feito em 2015 que faria a reposição de carreira dos servidores.

Sobre a falta de leito de internação, a Central de Regulação de Internação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a vaga de enfermaria com especialidade em urologia está sendo providenciada. A busca pelo leito adequado ao perfil do paciente é feita primeiramente na rede estadual, depois na rede filantrópica e, se não houver disponibilidade, é realizada a compra na rede particular.

A Sesa acrescentou que em alguns momentos, não há disponibilidade do leito de acordo com o perfil clínico do paciente nem mesmo na rede particular. A Secretaria de Estado da Saúde vem trabalhando para ampliar o acesso e a oferta de serviços. Já foram abertos 262 leitos e serão abertos 220 novos leitos até 2018.

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