Jaqueline da Penha Colodetti desapareceu no dia 3 de abril, em Viana Crédito: Arquivo Pessoal

A angústia dos familiares da médica

completou uma semana. Desde a última terça-feira (03), a cardiologista está desaparecida. O carro dela foi encontrado na ponte do Rio Jucu,em Viana.

A última informação recebida pelos familiares foi de que a médica teria pegado uma carona com um caminhoneiro do município de Planalto, na Bahia, até Poções, região Centro Sul baiana.

Your browser does not support the audio element. Sumiço de médica completa uma semana e buscas são focadas na Bahia

O caminhoneiro disse em depoimento à Polícia Civil, na Bahia, que a mulher estava desorientada e assustada e que por isso não conversou muito com ela. Mas a mulher, segundo o motorista, chegou a dizer que era médica e que tinha três filhos, assim como Jaqueline. Oito amigos e familiares da médica foram para Bahia, mas até então não viram nenhuma imagem que confirme que Jaqueline passou mesmo por lá. Eles estão espalhando cartazes em rodoviárias e postos de gasolina da BR 116.

A carona foi dada no sábado (07), mas o caminhoneiro só procurou a família na noite de domingo (08).

A irmã da médica, Marta Colodetti, faz um apelo para que as informações sobre Jaqueline cheguem mais rápidas porque os familiares lutam contra o relógio para localizar a cardiologista.

"Vendo a pessoa, aborde, comunique. Fotografe, mande para a família para a gente ir mais rápido e encontrar Jaqueline", alerta.

Enquanto isso no Espírito Santo, o Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas pela médica desde a segunda-feira até quando surgirem novas informações, como explica o tenente Rafalski, do 4º Batalhão.

"Já são mais de cinco dias sem informação nova (no Estado). Considerando que fizemos as buscas todos os dias, com familiares e amigos, dizemos aos familiares que enquanto não tiver novas informações, vamos ficar de prontidão, como sempre estivemos, mas vamos aguardar. Nós já fizemos buscas por terra, com cães, buscas submersas com equipe de mergulho, fizemos uma varredura em todo o percurso que o rio faz da ponte até próximo à foz do rio Jucu", conta o tenente.