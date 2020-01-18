Sul do ES: cinco mortes, destruição e cidades em estado de calamidade

Chuva deixa mortos e município de Iconha fica destruído Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Pelo menos cinco pessoas morreram no Sul do Espírito Santo devido as fortes chuvas que atingiram a região entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado. Duas mortes por afogamento no município de Iconha e três por soterramento em Alfredo Chaves, incluindo um casal de idosos.

As duas cidades vão decretar estado de calamidade pública. O nível do Rio Iconha, que transbordou, chegou a subir mais de quatro metros, derrubando duas pontes e arrastando carros, móveis, placas de trânsito e até um caminhão

Várias comunidades dos dois municípios estão isoladas e sem energia elétrica por causa dos alagamentos. Em Iconha, cidade com quase 14 mil moradores, nem o hospital Danilo Monteiro de Castro escapou da tragédia. Segundo a Defesa Civil, a água atingiu até o segundo pavimento do hospital e o Corpo de Bombeiros precisou ir ao local para fazer a retirada dos pacientes.

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O governador Renato Casagrande foi a Iconha acompanhar o trabalho da Defesa Civil e destacou o cenário de destruição no município.