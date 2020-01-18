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Cenário de catástrofe

Sul do ES: cinco mortes, destruição e cidades em estado de calamidade

Foram duas mortes em Iconha e três em Alfredo Chaves. Região Sul foi atingida por fortes chuvas, alagamentos e deslizamentos entre a noite de sexta-feira (17) e a madrugada de sábado (18)

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 13:18

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

18 jan 2020 às 13:18
Chuva deixa mortos e município de Iconha fica destruído Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Pelo menos cinco pessoas morreram no Sul do Espírito Santo devido as fortes chuvas que atingiram a região entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado. Duas mortes por afogamento no município de Iconha e três por soterramento em Alfredo Chaves, incluindo um casal de idosos.
As duas cidades vão decretar estado de calamidade pública. O nível do Rio Iconha, que transbordou, chegou a subir mais de quatro metros, derrubando duas pontes e arrastando carros, móveis, placas de trânsito e até um caminhão
Várias comunidades dos dois municípios estão isoladas e sem energia elétrica por causa dos alagamentos. Em Iconha, cidade com quase 14 mil moradores, nem o hospital Danilo Monteiro de Castro escapou da tragédia. Segundo a Defesa Civil, a água atingiu até o segundo pavimento do hospital e o Corpo de Bombeiros precisou ir ao local para fazer a retirada dos pacientes.
Entrevista - Gabriela Martins - Coronel Carlos Wagner - 18-01-20.mp3
O governador Renato Casagrande foi a Iconha acompanhar o trabalho da Defesa Civil e destacou o cenário de destruição no município.
A Prefeitura de Iconha estima que o comércio do município, que fica concentrado no Centro da cidade, ficou totalmente destruído. E a Defesa Civil Estadual continua em alerta. Treze cidades ainda tem risco de mais alagamentos e desabamentos no Espírito Santo.

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