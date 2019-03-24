Faixa de areia e casas de frente na praia de Ponta da Fruta após trégua da forte ressaca do mar Crédito: José Carlos Schaeffer

Um dos locais que mais sofreu com a ressaca do mar que atingiu o litoral capixaba nos últimos dias, a praia de Ponta da Fruta, em Vila Velha, mostrava os prejuízos sofridos na manhã deste domingo (24), quando as fortes ondas deram uma trégua. Moradores afirmam que muitos dos danos são recorrentes e cobram uma ação da prefeitura para minimizar os problemas.

Na última sexta-feira (22), a reportagem da CBN Vitória esteve no local e constatou a força das ondas que se chocavam contra casas e estabelecimentos comerciais na beira do mar. Neste domingo (24), muita sujeira tomava conta da rampa de acesso dos barcos de pesca e da pequena faixa de areia que se formou.

Your browser does not support the audio element. Sujeira e prejuízos após ressaca do mar na Ponta da Fruta

Neste domingo (24), muita sujeira tomava conta da rampa de acesso dos barcos de pesca. Crédito: José Carlos Schaeffer

Morador do bairro há dez anos, José Carlos de Oliveira, 48, afirma que neste período o mar sempre avançou, mas que nos últimos tempos os prejuízos estão sendo maiores. Ele, que tem uma sorveteria de frente para a praia de Ponta da Fruta, teve um prejuízo de R$ 2,5 mil nos últimos dias.

“Tem 10 anos que eu estou aqui. Nesse tempo, todo ano a água vem aqui em cima, só que vinha fraca. De quatro anos para cá que ela está vindo desse jeito aí, destruindo tudo. Só que agora está destruindo mais. Nós estamos esperando uma posição do prefeito, pra ver se ele pode fazer alguma coisa, pelo menos limpar isso aqui, ajudar a tirar esses entulhos. Eu tive um prejuízo de 20 caixas de sorvete e mais a porta de vidro que quebrou, que custou R$ 2,5 mil na época”, destacou.

Morador do local há dez anos, José Carlos de Oliveira, afirma que o mar sempre avançou, mas que nos últimos tempos a destruição está sendo maior. Crédito: José Carlos Schaeffer