Sudeste reforça policiamento em operação nas divisas de RJ, ES e MG

Durante sete dias as divisas do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia vão contar com um reforço no policiamento. Nesta quarta-feira (29), a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) no estado capixaba iniciou uma operação de enfrentamento a crimes de caráter interestadual como contrabando, descaminho, tráfico de armas e drogas, crimes ambientais, homicídios e contra o patrimônio. De iniciativa do Ministério da Justiça, a ação foi denominada Brasil Integrado.

Nos bloqueios, serão cumpridos mandados de prisão e mandados de busca e apreensão. Um cerco tático também está sendo realizado na Região Metropolitana. O subsecretário de Estado de Inteligência e Integração Correcional no Espírito Santo, José Monteiro Júnior, afirma que durante a operação as polícias dos estados citados trocam informação sobre crimes cometidos nas divisas ou fugas realizadas de um estado para outro.

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"Como trata-se de estados conexos, muitas vezes acontece um crime de roubo no Rio de Janeiro e a interceptação acontece no Espírito Santo. Nesta troca de informações, chegamos à conclusão de que havia uma necessidade de todos os estados terem um controle mais próximo dos crimes que aconteciam nas suas fronteiras. O Ministério da Justiça, a pedido dos governadores da Região Sudeste, fez o planejamento", explicou.

Somente no Espírito Santo, a operação conta com 330 policiais civis e militares. O contingente pode aumentar até o fim da ação. Participam ainda servidores da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, receitas Estadual e Federal, Procon, entre outras instituições.

O trabalho integrado é muito parecido com o que foi feito durante a Copa do Mundo, segundo o subsecretário. "O objetivo principal é realmente a integração de todos os órgãos com um planejamento mais estratégico e um resultado maior. A gente realiza essas ações diariamente, mas essa de forma integrada é justamente para ter um resultado melhor, uma prisão mais qualificada, uma repressão mais qualificada em áreas de incidência de crimes de conhecimento das instituições. Facilita a realização do trabalho", disse.