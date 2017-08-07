O Superior Tribunal de Justiça (STJ) arquivou a citação ao governador Paulo Hartung (PMDB) em delação premiada do ex-executivo da Odebrecht Benedicto Júnior. O arquivamento foi pedido pela Procuradoria Geral da República e acatado pelo ministro Felix Fischer. O entendimento do judiciário é de que o governador não se beneficiou de caixa-dois.

Your browser does not support the audio element. STJ arquiva citação de Hartung em delação executivo da Odebrecht

Segundo os advogados de Paulo Hartung, Rodrigo Rabello e Rodrigo Lisbôa, o arquivamento significa não só que não houve crime eleitoral, mas também que o fato relatado por Benedicto Júnior não aconteceu, como afirma Rabello.

“A decisão deixa claro as duas situações: que não há comprovação da existência dos episódios narrados na delação e que, ainda que existisse, não há conduta criminosa porque o governador sequer foi candidato nas eleições de 2010 e de 2012”, afirmou.

Segundo Rodrigo Rabello, o governador recebeu a notícia do arquivamento da delação com tranquilidade. “Não foi surpresa nem para ele nem para nós, porque esperávamos que isso fosse acontecer”, disse.

O delator afirmou que o governador teria recebido R$ 1 milhão que seriam destinados a campanhas eleitorais de aliados políticos. Segundo Benedicto Júnior, quatro pagamentos de R$ 250 mil teriam sido repassado para Neivaldo Bragato, então chefe de gabinete de Hartung em 2010. Outros R$ 80 mil teriam sido pagos a Roberto Carneiro, em 2012, a pedido do governador.

Segundo os advogados, tanto Roberto Carneiro quanto Neivaldo Bragato não responderão judicialmente pelas acusações feitas por Benedicto Júnior porque o procedimento foi arquivado em relação a todos os citados.