STJ afasta Carlos Ranna da relatoria que analisa contrato da Rodosol

A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu,por unanimidade, pelo afastamento do conselheiro Carlos Ranna da relatoria do processo de auditoria do contrato de concessão da Rodosol. A corte atendeu a um recurso da concessionária que afirma que o conselheiro não pode ser relator do processo porque, quando atuava no Estado como auditor, fez auditoria e propôs mudanças no contrato.

O julgamento do STJ aconteceu na tarde desta terça-feira (24). Após a sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado (TCES), Ranna disse que ficou sabendo da decisão pela imprensa e que ainda não havia sido comunicado oficialmente. No entendimento do conselheiro, não há risco de que a auditoria do contrato da Rodosol volte à estaca zero e todo o trabalho feito desde 2013 seja perdido.

“Eu não vejo esse risco. De qualquer maneira, nós temos que aguardar a decisão. O que eu acredito é que, se for confirmada a decisão, o processo possa ser encaminhado a um outro relator. Talvez esse novo relator tivesse que elaborar um novo voto”, pontuou.

O advogado que representa a Rodosol, Rodrigo Martins, discorda da opinião do conselheiro Carlos Ranna. Para ele, toda a participação de Ranna terá que ser retirada, o que, segundo o advogado, faria com que o processo voltasse praticamente ao início.

Ainda cabe recurso da decisão desta terça-feira para o pleno do STJ. De acordo com o conselheiro Carlos Ranna, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) é quem tem competência para apresentar esse recurso. O julgamento da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça reformou uma decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que havia mantido Carlos Ranna como relator do processo no Tribunal de Contas.

O julgamento do STJ ocorreu ao mesmo tempo em que o TCES se debruçava novamente sobre o processo de auditoria do contrato da Rodosol. No último mês de setembro, Ranna votou pela anulação do contrato. No entanto, naquela ocasião, o conselheiro Sérgio Borges pediu vistas.