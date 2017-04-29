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Justiça

STF decide que terreno de marinha em ilha é da União

Com a decisão, moradores de Vitória vão continuar pagando pelas taxas

Publicado em 29 de Abril de 2017 às 13:16

Publicado em 

29 abr 2017 às 13:16
Os moradores de Vitória vão continuar pagando pelos chamados terrenos de marinha. Na última quinta-feira (27), o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que esses terrenos localizados em ilhas costeiras que sejam sedes de municípios, como é o caso da Capital capixaba, pertencem à União. A decisão tem repercussão geral e deve ser aplicada pelas demais instâncias do Judiciário brasileiro.
Com o entendimento da Suprema Corte, as áreas litorâneas chamadas de preamar, que são aquelas que ficam a 33 metros da costa permanecem com as cobranças de taxa de ocupação, aforamento e laudêmio.
O advogado Rodrigo Martins explica que a decisão ainda não transitou em julgado, mas que dificilmente o entendimento do STF será mudado. O jurista considera que a decisão é uma péssima notícia. “Vitória tem 70 mil imóveis, e 35 mil são terreno de marinha. Isso afeta a cidade toda”, afirmou.
STF decide que terreno de marinha em ilha é da União
Apesar da derrota judicial, Rodrigo Martins ressalta que ainda há caminhos para que a cobrança seja extinta. Um dos possíveis passos seria aprovar uma Emenda Constitucional que acabe com os terrenos de marinha. “Há uma emenda tramitando no Senado, a PEC 53, que acaba com os terrenos de marinha em todo o Brasil, não só nas ilhas oceânicas”, explicou.
O Ministério Público Federal (MPF) havia ajuizado ação que pedia o fim da cobrança com base na Emenda Constitucional 46/2005, que excluía da lista de bens da União as ilhas costeiras que são sede de município.
Na Justiça Federal, em primeira instância, o pedido do MPF foi atendido, mas depois reformado em segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). Então o Ministério Público recorreu ao STF, que negou o recurso.
A relatoria da ação é da ministra Rosa Weber, que votou pela entendimento de que a faixa de preamar das ilhas oceânicas sedes de municípios são terrenos de marinha. Outros nove ministros acompanharam a relatora no voto e somente Marco Aurélio Mello divergiu.

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