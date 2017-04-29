Os moradores de Vitória vão continuar pagando pelos chamados terrenos de marinha. Na última quinta-feira (27), o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que esses terrenos localizados em ilhas costeiras que sejam sedes de municípios, como é o caso da Capital capixaba, pertencem à União. A decisão tem repercussão geral e deve ser aplicada pelas demais instâncias do Judiciário brasileiro.

Com o entendimento da Suprema Corte, as áreas litorâneas chamadas de preamar, que são aquelas que ficam a 33 metros da costa permanecem com as cobranças de taxa de ocupação, aforamento e laudêmio.

O advogado Rodrigo Martins explica que a decisão ainda não transitou em julgado, mas que dificilmente o entendimento do STF será mudado. O jurista considera que a decisão é uma péssima notícia. “Vitória tem 70 mil imóveis, e 35 mil são terreno de marinha. Isso afeta a cidade toda”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. STF decide que terreno de marinha em ilha é da União

Apesar da derrota judicial, Rodrigo Martins ressalta que ainda há caminhos para que a cobrança seja extinta. Um dos possíveis passos seria aprovar uma Emenda Constitucional que acabe com os terrenos de marinha. “Há uma emenda tramitando no Senado, a PEC 53, que acaba com os terrenos de marinha em todo o Brasil, não só nas ilhas oceânicas”, explicou.

O Ministério Público Federal (MPF) havia ajuizado ação que pedia o fim da cobrança com base na Emenda Constitucional 46/2005, que excluía da lista de bens da União as ilhas costeiras que são sede de município.

Na Justiça Federal, em primeira instância, o pedido do MPF foi atendido, mas depois reformado em segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). Então o Ministério Público recorreu ao STF, que negou o recurso.