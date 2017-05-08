A Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) acionou a Procuradoria-Geral da União (PGU) para requerer na Justiça a reintegração de posse do Edifício Getúlio Vargas, prédio do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), no Centro de Vitória, ocupado por cerca de 250 pessoas sem casa própria.
SPU pede reintegração de posse de prédio no Centro de Vitória
As pessoas que ocupam os 11 andares do edifício são as mesmas que invadiram uma propriedade particular no bairro Grande Vitória - conhecida como Fazendinha - e a Casa do Cidadão, em Maruípe. As famílias afirmam que ocuparam o local já que há anos ele estava abandonado.
O prédio do IAPI foi ocupado no último sábado (6), quando os manifestantes deixaram a Casa do Cidadão. No edifício há colchões para as pessoas passarem a noite e um fio de energia elétrica foi puxado da rua para garantir a iluminação. A todo momento as pessoas chegam no edifício com lanches e alimentos comprados no entorno da Praça Costa Pereira.
Uma das lideranças da ocupação, Vicente Mendes Filho, destaca que mesmo com a determinação da Justiça, o prédio não será desocupado. “Este é um prédio destinado à moradia, por isso ocupamos ele. Não vamos sair, não sairemos enquanto não tomarem uma atitude”, afirmou.
Por nota, a SPU informou que a Procuradoria-Geral da União, unidade da Advocacia-Geral da União (AGU), vai decidir qual o instrumento jurídico mais adequado para desocupar o prédio. Disse também que o imóvel será destinado a programa de habitação popular, devendo ser transformado em um prédio residencial.