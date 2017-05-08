SPU pede reintegração de posse de prédio no Centro de Vitória

Prédio do antigo IAPI, no Centro de Vitória Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN

A Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) acionou a Procuradoria-Geral da União (PGU) para requerer na Justiça a reintegração de posse do Edifício Getúlio Vargas, prédio do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), no Centro de Vitória, ocupado por cerca de 250 pessoas sem casa própria.

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As pessoas que ocupam os 11 andares do edifício são as mesmas que invadiram uma propriedade particular no bairro Grande Vitória - conhecida como Fazendinha - e a Casa do Cidadão, em Maruípe. As famílias afirmam que ocuparam o local já que há anos ele estava abandonado.

O prédio do IAPI foi ocupado no último sábado (6), quando os manifestantes deixaram a Casa do Cidadão. No edifício há colchões para as pessoas passarem a noite e um fio de energia elétrica foi puxado da rua para garantir a iluminação. A todo momento as pessoas chegam no edifício com lanches e alimentos comprados no entorno da Praça Costa Pereira.

Ocupação dentro do edifício Crédito: Carlos Alberto Silva A Gazeta

Uma das lideranças da ocupação, Vicente Mendes Filho, destaca que mesmo com a determinação da Justiça, o prédio não será desocupado. “Este é um prédio destinado à moradia, por isso ocupamos ele. Não vamos sair, não sairemos enquanto não tomarem uma atitude”, afirmou.