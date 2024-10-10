Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Reportagem Especial

Paternidade em pauta: crianças sem pai na certidão e a luta das cooperativas no ES

Através da oferta de testes de DNA, instituições agem para que crianças capixabas tenham o campo de filiação completo

Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 18:27

Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

10 out 2024 às 18:27
Esther agora tem a alergia de carregar o nome do pai e da mãe na certidão de nascimento
Ester agora tem a alergia de carregar o nome do pai e da mãe na certidão de nascimento Crédito: Arquivo Pessoal
Pertencimento e dignidade. Os dois adjetivos representam o projeto “Meu Pai Tem Nome”, implantado em agosto de 2024 na Grande Vitória pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em parceria com as cooperativas Instituto Unimed Vitória e Sicoob ES, além do laboratório Tommasi. O objetivo é auxiliar que crianças de 5 a 10 anos tenham o nome do pai na certidão de nascimento. A ação se faz importante ao analisar os números dos cartórios do Espírito Santo.
De janeiro 2016 ao início de outubro de 2024, mais de 24 mil crianças capixabas foram registradas sem o nome do pai na certidão. Em dados percentuais, o número representa 5,14% dos nascidos no Espírito Santo no período. Só neste ano, até o início do mês de outubro, 6,25% capixabas começaram a vida sem contar com a filiação paterna no primeiro documento. Este já é o maior percentual dos últimos oito anos, segundo dados do Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen).
Nesta reportagem especial, você conhecerá a história da pequena Ester e de seu pai, Fabrício Rocha. Com o apoio do projeto, a filha agora tem a alegria de contar com o nome do pai na certidão. A história da família, que mora em Barramares, Vila Velha, mostra o poder das cooperativas no Espírito Santo. A reportagem teve produção de Mikaella Mozer, Beatriz Heleodoro e Alberto Borém. A edição de áudio é de Augusto Debané. Ouça a conversa completa!
ESPECIAL ALBERTO BOREM - MEU PAI TEM NOME

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional
Helicópter do Notaer e Bombeiros foram acionados para resgate na Pedra do Frade e a Freira, em Vargem Alta
Grupo pede ajuda após ficar preso na pedra do Frade e a Freira no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados