Sonho Olímpico: conheça a história dos capixabas rumo ao Rio de Janeiro

REDAÇÃO MULTIMÍDIA

Faltam 500 dias para as Olimpíadas e cerca 400 brasileiros vão em busca de uma medalha dentro de casa, entre eles, alguns capixabas como Anderson Varejão, Alexandra Nascimento, Gabi Zanotti, Francielly Machado, Natália Gaudio, Charlles Maioli, Nacif Elias, Alison e Bruno Schmidt e Pâmella Oliveira prometem brilhar. Para seguir com a carreira de atleta e sonhar com as Olimpíadas, muitos capixabas tiveram que deixar o Espírito Santo. É o caso de Anderson Varejão, que deixou as quadras do Saldanha da Gama ainda adolescente para jogar em São Paulo, por conta da ausência de um campeonato adulto no Estado, problema que perdura até hoje.

Your browser does not support the audio element. Brilhando fora do país, capixabas estão pertos de defender o Brasil nas Olimpíadas de 2016 - 5.07s - 23-03-15.mp3

Fora do Estado para brilharEleita melhor jogadora de handebol do mundo em 2012, Alexandra Nascimento é mais um exemplo de atleta que deixou o Estado para brilhar lá fora. Criada em Cobi de Cima, Vila Velha, ela deixou o conforto de casa aos 18 anos, quando seguiu para São Paulo. De lá, fez carreira na Europa. Jogou na Áustria por 10 anos, e hoje, na Romênia, já foi comparada até com Pelé pelo torcedores.O caminho de Alexandra não foi dos mais fáceis. As dificuldades foram muitas, e foi a mãe, Dona Neuza, que não deixou a capixaba desistir do handebol.

“Em vários momentos eu quis desistir para estudar e trabalhar e ajudar em casa. E ela falava que eu tinha que continuar no handebol. E Não tem como jogar handebol sem tênis. E o meu já estava com o solado muito velho e escorregava. Então o meu irmão trabalhava o dia todo, e eu pegava o tênis dele, treinava, voltava para casa correndo e colocava direitinho no lugar, do jeito que ele tinha deixado, igualzinho se possível”, disse.Na Romênia, Alê treina quatro horas por dia, diariamente, e ainda entra em quadra para defender o seu time duas vezes por semana. A capixaba diz que na Europa, a rotina de treinos e a estrutura são muito superiores as do Brasil."O adolescente aqui fora, com a idade que eu jogava, já é tratado como profissional. Com 12, 13 anos, apesar de não receber, tem vale transporte, material. Eles são mais profissionais e treinam 5 vezes por semana. E infelizmente, no Espírito Santo, até hoje não tem treino todos os dias, por falta de estrutura", declarou.Atenas, Pequim, Londres e RioAos 33 anos, Alexandra se prepara para a sua quarta olimpíada. Ela defendeu o Brasil em Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. Alê viveu altos e baixos com a Seleção. Estava em quadra, quando o Brasil foi derrotado pela Espanha no Mundial de 2011, disputado em casa. E também fez parte da equipe que conseguiu a melhor colocação do handebol brasileiro em uma olimpíada, um sexto lugar em 2012. E da campanha vitoriosa de 2013, quando o Brasil foi campeão mundial de handebol, depois de derrotar a Sérvia.