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Sonho de maestro se transforma em banda filarmônica de Cariacica

Na noite desta quarta-feira, o grupo, formado por 65 músicos, a maioria com idades entre 15 e 25 anos, fez sua estreia com a peça inédita

Publicado em 10 de Maio de 2017 às 21:53

Publicado em 

10 mai 2017 às 21:53
Ensaio da Banda Filarmônica Jovem de Cariacica Crédito: Simone Serpa
Em março deste ano, o maestro Frances Serpa buscou as redes sociais para realizar o desejo de formar uma banda filarmônica em Cariacica. Na noite desta quarta-feira (10), o grupo, formado por 65 músicos, a maioria com idades entre 15 e 25 anos, fez sua estreia com a peça “Amazônia”, ainda inédita no Brasil.
Sonho de maestro se transforma em Banda filarmônica de Cariacica
Apesar de ter sido desencorajado por muitas pessoas, que diziam que a ideia não daria certo, o maestro fez a publicação no Facebook. O resultado foi muito melhor que o esperado. Para a surpresa de Frances Serpa, 200 músicos se apresentaram para tocar instrumentos incomuns, como oboé, fagote e clarinete. Muitos disseram que esperavam por uma oportunidade para tocar.
A Banda Filarmônica Jovem de Cariacica, segundo o maestro, é apenas um primeiro passo. A ideia é expandir o projeto e oferecer oportunidades para jovens. “O objetivo é ter um grupo sinfônico de nível intermediário para avançado. No entanto, a intenção principal do projeto é oferecer aulas de música à sociedade de baixa renda e criar grupos com eles também”, frisou.
OUÇA
Ouça trechos do repertório da banda filarmônica
orquestra
Ensaio da Banda Filarmônica Jovem de Cariacica Crédito: Simone Serpa
OUTRAS CIDADES
Além das aulas, Frances Serpa diz que tem a intenção de ampliar o projeto para outras cidades da Grande Vitória. Também já sonha com grupos de nível básico de cordas, sopros e coral.
O maestro destaca que são necessários recursos financeiros para conseguir abrir aulas de música para a comunidade. Por isso, ele está em busca de patrocinadores que queiram colaborar com o projeto e faz um apelo a empresas, poder público e pessoas físicas.
Maestro Frances Serpa (de óculos) na companhia de membros da banda Crédito: Simone Serpa
CONTATO
Quem quiser colaborar, pode entrar em contato diretamente com o maestro Frances Serpa pelo telefone (27) 99878-0333 ou pela fanpage do grupo no Facebook.

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