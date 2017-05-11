Ensaio da Banda Filarmônica Jovem de Cariacica Crédito: Simone Serpa

Em março deste ano, o maestro Frances Serpa buscou as redes sociais para realizar o desejo de formar uma banda filarmônica em Cariacica. Na noite desta quarta-feira (10), o grupo, formado por 65 músicos, a maioria com idades entre 15 e 25 anos, fez sua estreia com a peça “Amazônia”, ainda inédita no Brasil.

Your browser does not support the audio element. Sonho de maestro se transforma em Banda filarmônica de Cariacica

Apesar de ter sido desencorajado por muitas pessoas, que diziam que a ideia não daria certo, o maestro fez a publicação no Facebook. O resultado foi muito melhor que o esperado. Para a surpresa de Frances Serpa, 200 músicos se apresentaram para tocar instrumentos incomuns, como oboé, fagote e clarinete. Muitos disseram que esperavam por uma oportunidade para tocar.

A Banda Filarmônica Jovem de Cariacica, segundo o maestro, é apenas um primeiro passo. A ideia é expandir o projeto e oferecer oportunidades para jovens. “O objetivo é ter um grupo sinfônico de nível intermediário para avançado. No entanto, a intenção principal do projeto é oferecer aulas de música à sociedade de baixa renda e criar grupos com eles também”, frisou.

OUÇA

Ouça trechos do repertório da banda filarmônica

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Ensaio da Banda Filarmônica Jovem de Cariacica Crédito: Simone Serpa

OUTRAS CIDADES

Além das aulas, Frances Serpa diz que tem a intenção de ampliar o projeto para outras cidades da Grande Vitória. Também já sonha com grupos de nível básico de cordas, sopros e coral.

O maestro destaca que são necessários recursos financeiros para conseguir abrir aulas de música para a comunidade. Por isso, ele está em busca de patrocinadores que queiram colaborar com o projeto e faz um apelo a empresas, poder público e pessoas físicas.

Maestro Frances Serpa (de óculos) na companhia de membros da banda Crédito: Simone Serpa

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