Somos 4 milhões: ES alcança nova marca populacional, segundo IBGE

O Espírito Santo chegou a marca dos quatro milhões de habitantes nesta sexta-feira (17). Essa é uma estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), que fez uma projeção baseado em uma média de pessoas que nascem a cada hora. Com isso, a entidade estima que a população capixaba tenha alcançado a marca entre 17h e 18h desta sexta.

No último senso realizado pelo IBGE, em 2010, o Espírito Santo possuía 3.514.952 habitantes. Desde então, segundo o instituto, o Estado ganhou, em média, cinco moradores a cada hora.

Nesta sexta-feira, um dos capixabas que chegaram ao mundo foi Christopher Souza. O bebê nasceu no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, em Vitória, no dia em que o Estado chegou a 4 milhões de habitantes. Ele é filho da estudante Keila Souza, de 19 anos, e do açougueiro Rafael Alves, de 22 anos.

Entre os desejos dos pais para o pequeno capixaba, está um Espírito Santo melhor e mais generoso, que possa oferecer melhores condições de saúde, educação e segurança. Keila e Rafael esperam que Christopher se torne um cidadão exemplar, que trate os outros com respeito e que, quando crescer, seja um bombeiro.

Redução de ritmo de crescimento

Apesar da marca de quatro milhões de habitantes, a população do Espírito Santo vem diminuindo o ritmo de crescimento. A coordenadora de divulgação do IBGE, Renata Coutinho, explica um dos principais motivos dessa diminuição. “Porque cada vez nasce menos gente. Um dos principais motivos da taxa de crescimento cair é a redução da taxa de fecundidade vem diminuindo”, explicou à Rádio CBN.