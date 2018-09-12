Consultório onde falso dentista atendia os pacientes em Pedro Canário Crédito: Arquivo/ Divulgação

Os capixabas precisam ter atenção ao buscar um tratamento dentário para evitar, por exemplo, infecções graves que podem levar à morte. De janeiro a junho deste ano, 15 falsos dentistas foram identificados no Espírito Santo. Cinco consultórios onde eles atuavam já estão interditados e os outros profissionais ainda não foram localizados.

Eles atuavam na Grande Vitória e no interior mesmo sem diploma - alguns sem nenhuma ligação com a área e outros que são estudantes de odontologia, mas sem autorização para fazer os procedimentos. As informações são do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.

Ao todo, 42 clínicas particulares foram notificadas por atividade irregular - incluindo o número de autuações dos falsos dentistas, e há ainda os casos de consultórios que não seguiam as regras da Vigilância Sanitária. O alerta vale também para o interior das cidades, onde é muito comum a atuação dos chamados dentistas "práticos", pessoas com consultório próprio, às vezes há décadas, mas que não são formados na área.

Your browser does not support the audio element. Somente neste ano, 15 falsos dentistas já foram identificados no ES

Um paciente teve paralisia facial após um procedimento em um desses estabelecimentos no interior. Os pacientes, muitas vezes, são enganados pela fachada da clínica. Fiscal do CRO, Frank Moraes orienta o capixaba a identificar esses locais.

"Quando se trata de um consultório, ter que ter obrigatoriamente o nome do profissional, ter a expressão representativa da categoria e o número do registro na publicidade do consultório. Da mesma forma que o profissional tem que ter o registro, a clínica também tem que ter. Essas informações precisam estar visíveis", alerta.