As manhãs de domingo no bairro Jardim Camburi, em Vitória, já possuem um som habitual e que vem atraindo um público cada vez maior. É o chorinho tocado pelo Projeto Choromingo em uma praça do bairro. O sucesso do projeto, que existe há mais de dois anos, atrai pessoas de todas as idades e famílias inteiras que passam as manhãs de domingo em rodas de conversa e ouvindo a música.

Your browser does not support the audio element. Leandro Nossa - Som do chorinho toma conta de praça e reúne moradores em Vitória

O funcionário público Damázio Francisco sempre frequenta a praça aos domingos para apreciar o som. “É show de bola, quando me falaram, eu logo vim conferir. É muito bom, um ambiente muito bom, de velha guarda. Foi a melhor coisa que fizeram aqui no bairro. Jardim Camburi precisava de algo assim”, disse.

Segundo o coordenador do projeto, Marco Berger, o chorinho tocado na praça não tem qualquer fim lucrativo. Os músicos tocam voluntariamente e sem remuneração. Em torno da mesa onde saxofones, flautas, clarinetes e violão são tocados, ambulantes vendem bebidas, salgados, doces e artesanatos.

Chama a atenção o grande número de pais que levam as crianças para brincarem enquanto apreciam a música. O técnico em segurança do trabalho André Oliveira leva a filha de dois anos para a praça e aproveita para curtir o som.

“Vem a fortalecer o bairro. Traz um bom público, de gente muita bonita, é um evento muito bom. Não é aquele povo que vem com intuito de beber, é tranquilo vir com criança, você vê que é um público mais velho e tranquilo. Vale a pena vir, o chorinho é muito bom”, contou.